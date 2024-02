Turistický okruh s názvem Užij si umění v Písku má být novým posílením cestovního ruchu ve městě. Již existující umělecké lavičky či kamenné okno doplní v okolí řeky rámy pro fotografování či jiné artefakty zacílené na turisty.

Místa k fotografování vzniknou u řeky jako součást turistického okruhu. | Foto: MÚ Písek

Nový projekt má navázat na tři umělecké lavičky s artefaktem, tedy žulovou s postavou vlající ve větru odkazující na spisovatele Fráňu Šrámka, houslovou u sv. Trojice věnovanou Otakaru Ševčíkovi a nejnovější lampu se žlutým panáčkem u elektrárny, která vznikla jako pocta Františku Křižíkovi.

Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová Lavička houslisty Otakara Ševčíka láká k posezení u svatotrojického parku.

Vznikne turistický okruh, jehož součástí budou dvě místa určená k pořízení fotografií jako památky na návštěvu Písku. „Návštěva zahraničních měst mě přivedla na myšlenku fotopointu, který lidé sdílí na sociálních sítích. Písek nic takového zatím nemá, a tak bychom to rádi napravili," zmínil místostarosta Josef Soumar s tím, že se nejprve začala vybírat vhodná místa.

Písek má novou uměleckou lavičku u městské elektrárny. Jak se vám líbí?

„Osobně jsem si myslel, že nejlepší bude Svatotrojická ulice, ale ukázalo se, že to není úplně vhodné místo. Musela by se jednak přesunout lampa a jednak by v pozadí byly vidět třináctipatráky, což není ideální," doplnil místostarosta.

Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová Nová lavička s uměleckým prvkem stojí na promenádě u městské elektrárny.

Jako nejlepší bod na pořízení fotografie se ukázal prostor před kavárnou Mozart, odkud je výhled přes Kamenný most na historické centrum. Druhým místem bude travnatý pás na rohu Svatotrojické ulice a parkoviště na Výstavišti. Město vypíše soutěž, ve který by měli výtvarníci navrhnout konkrétní podobu míst. Na každé z nich počítá město s částkou sto až tři sta tisíc korun. Kdy bude okruh kolem řeky včetně všech bodů s artefakty hotový, se uvidí až podle složitosti vybraných variant. V ideálním případě ještě letos.