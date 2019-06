Písek, Blatná - V sobotu 15. června se uskutečnilo v Blatné v historické budově Špejcharu vyhlášení výsledků 37. ročníku celorepublikové fotografické soutěže fotoklubů ČR Mapový okruh Blatenská růže.

V této soutěži si jednotlivé fotokluby vyměňují a vzájemně hodnotí, formou bodování fotografií od 1 do 10, kolekci patnácti zvětšenin. Pravidla soutěže určují pouze maximální počet fotografií a jejich velikost, téma, žánr, formu zpracování i adjustaci si může každý Fotoklub zvolit sám. V letošním ročníku členové Fotoklubu Písek zaznamenali historický úspěch, když Marek Levý a Václava Štofflová se svými pracemi obsadili prvá dvě místa a ze 14 nejlépe hodnocených fotografií jich celá polovina patřila právě píseckým autorům. A tak právem Fotoklub Písek získal v konkurenci deseti zúčastněných fotoklubů první místo s náskokem 56 bodů před druhým Fotoklubem z Domažlic. Není to však jediná aktivita FK Písek, v současnosti je možné si práce členů prohlédnout hned na dvou výstavách, a to v písecké Galerii Portyč až do 29. června a také díky vzájemné spolupráci s partnerským Fotoklubem z Českého Krumlova v krásných prostorách českokrumlovského Městského divadla, kde si je možné kolekci 28 fotografií prohlédnout až do 8. července. Pro ty, kteří se také věnují tomuto krásnému koníčku a chtěli by se aktivit Fotoklubu Písek též účastnit, právě na těchto výstavách získají kontakty, na kterých najdou všechny informace.