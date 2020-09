Vernisáže se účastnila řada hostů, mj. jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, náměstek hejtmanky Pavel Hroch, senátor Jaroslav Větrovský, za vedení města jeho místostarosta Michal Horek, předseda fotbalového klubu FC ZVVZ Milevsko Miloslav Skalický, přítomni byli také bývalí hráči klubu Jordán, Rejda, Kotrba, Krúpa, Votruba, Vavroch, Mužík, Kotrbáček, Neufus, Šindelář, Šika, Pavlíček, Hybš, Kápl, Kopfstein, Koutník, Hladký, ale i hráčky Novotná, Krúpová, Poulíčková a další. Omluvil se Jan Koller, který přislíbil svoji účast až na odpolední přátelský fotbalový zápas. Přišla se však podívat i současná generace hráčů a trenérů milevského klubu.

Na úvod Vladimír Šindelář krátce pohovořil o historii kopané ve světě, ale i u nás a samozřejmě v samotném Milevsku. Gratulace k významnému výročí s přáním mnoha úspěchů do dalších let milevskému fotbalu, hlavně při výchově mládeže, zazněly v krátkých proslovech již zmiňovaných hostů. Hejtmanka Ivana Stráská mimo jiné zavzpomínala na své dětství, kdy právě na fotbalovém stadionu v Milevsku strávila se svým otcem spoustu času při sledování mistrovských či přátelských zápasů, a jak mu chodila s malovaným džbánem pro pivo.

Slavnostním okamžikům byl přítomen i odchovanec milevského fotbalu a dlouholetý pracovník Fotbalové asociace České republiky Jaroslav Kolář, který předal předsedovi milevského klubu Miloslavu Skalickému dopis od předsedy FAČR Martina Malíka.

O kulturní vložku se postarali svými písničkami a hudebním doprovodem Pouličníci z Tábora, s gratulací nečekaně dorazil i obratný žonglér na vysokých chůdách.

V rámci vernisáže se uskutečnil křest knihy Jedenáctka z tržiště aneb 100 let kopané v Milevsku, jejímž autorem je pracovník Milevského muzea Lukáš Panec. Zájemci si mohli knihu na místě zakoupit a nechat si ji podepsat od jejího autora. Poté se konala ukázka mládežnického fotbalu.

Odchovanec milevského fotbalu, který v mládí prošel mládežnickými výběry Československa a v 18 letech zamířil do prvoligového týmu Bohemians Praha ČKD (také do Dynama České Budějovice) a později trenér a funkcionář (Cheb, Jablonec, Viktoria Žižkov, Sparta Praha, Příbram, Olomouc, Brno, Liberec, České Budějovice) Jiří Kotrba nám řekl:

"Sto let, to je krásné výročí. Já jsem z Milevska odešel v roce 1976 a od té doby zde nejsem. Měl jsem tady ale rodiče a pořád zde bydlí moje sestra, takže do Milevska jezdím stále. Když jsem při zahájení výstavy viděl tolik známých tváří, uvědomil jsem si, kolik výborných ligových fotbalistů v Milevsku vyrostlo. Viděl jsem zde Rejdu, Votrubu, Pavlíčka a další, a Honza Koller to všechno završil. Ten je ze všech těchto hráčů nejslavnější. Toho asi v budoucnu žádný fotbalista, který bude hrát za Milevsko, zřejmě nepřekoná, protože abyste byl historicky nejlepší střelec českého národního týmu, to se jen tak nestane. K tomu musíte mít nejenom umění, ale i pevné zdraví, štěstí a také kvalitní spoluhráče. Honza Koller měl to štěstí, že takovou generaci hráčů potkal - Šmicer, Nedvěd, Galásek, Rosický, Poborský a další, prostě tam to do sebe všechno dobře zapadlo. Já jsem v Milevsku prožil dobu minulého období a musím říct, že ne na všechno se špatně vzpomíná. Byla tady velká fabrika ZVVZ, která sport, včetně fotbalu, podporovala, takže jsme měli dobré podmínky k tomu, abychom to někam dotáhli. Co se týká samotné výstavy, na můj vkus tam je hodně lidí, takže si počkám, až ten prvotní nápor opadne a pak se tam zajdu v klidu podívat. Už se na výstavu moc těším."

Po nezbytných slavnostních proslovech byli přítomní návštěvníci pozváni do budovy muzea, aby si (s rouškami na tváři) prohlédli samotnou výstavu, která potrvá až do 15. listopadu letošního roku. Připraveno bylo i malé pohoštění.

František Bořánek