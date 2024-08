Ulice Písku ožily průvodem poté, co se zástupci souborů setkali v Rytířském sále Prácheňského muzea s vedením města. Průvod hrál, zpíval, tančil a zářil barvami nádherných krojů. Když dorazil do Palackého sadů, následoval program na hlavním pódiu. Ten bude pokračovat ještě v sobotu do večerních hodin. Zazní cimbálovka a od 17 hodin se uskuteční hlavní pořad Písek tančí a zpívá nad Otavou.

V neděli ve 13 hodin se setkají české soubory před kulturním domem. Poslední program začne v 16.30 na Městském ostrově. Zde budou moci diváci naposledy slyšet zahraniční soubory, a to v programu pod názvem Loučení s festivalem.