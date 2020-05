Radní se neshodli ani na prodeji, ani na vybudování bytů. Nájemní smlouva trvá.

Radní města zvažovali možnou výpověď z nájmu posilovně v Čechově ulici. Důvodem bylo porušení nájemní smlouvy. „Jedná se o to, že během karantény začal nájemce nebytového prostoru bez povolení dělat stavební úpravy, což bylo v nesouladu s nájemní smlouvou,“ vysvětlila místostarostka Písku Petra Trambová s tím, že Domovní a bytová správa na to upozornila. „Nájemce se písemně omluvil a uvedl vše do pořádku, nicméně mezi tím vznikl materiál, kterým měla rada města rozhodnout, co dál s prostorem,“ doplnila místostarostka. Podle jejích informací se totiž dlouhodobě ozývají stížnosti od vlastníků okolních bytů na hluk způsobený nárazy činek a dalším náčiním. Nájemce se ale prý velmi snaží o všemožné odhlučnění.