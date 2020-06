Jak už Písecký deník informoval, radní města se zabývali možnou výpovědí z nájmu posilovny v Čechově ulici. Důvodem bylo porušení nájemní smlouvy, když začal nájemce během karantény bez povolení dělat stavební úpravy. Za to se však následně písemně omluvil a uvedl vše do pořádku. Radní se neshodli, zda by se měl nebytový prostor prodat, předělat na byty či ponechat nájem. Nepřijali žádné usnesení, a tak smlouva pokračuje beze změny.

To však nepotěšilo obyvatele domu. Podle ženy, která má byt nad posilovnou, trvají neshody už čtyři roky, kdy začal nájemce pořizovat těžké cvičební stroje. Lidem vadí hluk a otřesy z pádů činek. „Jsou to hrozné rány, třese se i sklenice vody na stole, praskají zdi a skleněné výlohy v provozovně pod fitkem. Těžké činky s tímto typem provozovny do obytného domu prostě nepatří. Nahoře v domě spí dítě a nikoho to nezajímá. Čtyři roky píšeme na všechny strany a není to nic platné,“ nastínila členka SVJ, která si nepřála uvést jméno. Redakce ho však zná.

Obyvatelé už podle ní několikrát sepsali petici. Hluk tady byla měřit také hygiena. „Nic nenaměřili, protože tam zrovna nikdo necvičil,“ doplnila s tím, že osobně zaslala za vlastníky bytů v SVJ radním materiály upozorňující na hrubé narušování sousedských vztahů. Pokud nebude věc řešit město coby vlastník prostor, obrátí se na vyšší orgány.

Podle ředitelky Domovní a bytové správy města Písku Zdeňky Šartnerové už se věc řeší opravdu dlouho, ale není pravda, že by stížnosti podepsali všichni obyvatelé domu. „Děláme pravidelné kontroly a musím říct, že provozovatel fitcentra se vážně snaží vyjít nám ve všem vstříc. Snaží se prostory odhlučňovat a rozhodně nehází stížnosti za hlavu,“ uvedla ředitelka. Podle původního projektu měla být v nebytovém prostoru restaurace. „V případě, že by to město prodalo, může tam vzniknout téměř cokoli. To by si měli lidé uvědomit,“ zmínila Zdeňka Šartnerová s tím, že posilovna zde fungovala dřív, než mnozí ze současných majitelů své byty koupili.

Podle současného nájemce Igora Bubeníka slouží prostor k tomuto účelu už 18 let. Od roku 2002 se zde vystřídalo několik provozovatelů posilovny. On zde má Fitness River od roku 2014. „Neshody mě samozřejmě mrzí, ale nepřijde mi to úplně fér. Když se sem lidé stěhovali, věděli, že je v domě fitko, není to žádná novinka,“ podotkl s tím, že se snaží případné nedostatky řešit. „Stroje, které dělají rámus, jsme odizolovali od podlahy, používáme podložky a všude máme cedule, ať lidé nedělají hluk. Musím říct, že naši stálí klienti to plně dodržují. Pokud přijde někdo cizí a řízne s činkou, upozorníme ho. Jsem si vědom, že v domě bydlí lidé a není mi to jedno,“ zmínil Igor Bubeník. Už dlouho podle jeho slov žádnou stížnost neřešil, s výjimkou jedné obyvatelky. „Není příjemné, když k nám vběhne a řve na klienty. Snažím se to ale řešit v klidu,“ dodává. Hygiena prý zde byla na kontrole tento týden a neshledala nic, co by bylo v nepořádku.