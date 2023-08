V Česku klesají ceny másla, cukru i mléka, zlevnit ale musí i další potraviny. Na budějovickém agrosalonu Země živitelka to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Firmy mají velké zisky, lidé to ale musí pocítit na poklesu cen, řekl premiér. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nesmí být marže nepřiměřené. Vláda bude apelovat na řetězce, aby nabízely víc českých potravin.

Ve čtvrtek dopoledne byl zahájen za účasti premiéra Petra Fialy a představitelů kraje a města agrosalon Země živitelka. Potrvá do úterka a představí se na něm 600 vystavovatelů. | Foto: Deník/Petr Škotko

Firmy z koncernu Agrofert mají za loňský rok nepřiměřeně vysoké zisky, předseda hnutí ANO Andrej Babiš by podle Fialy mohl jedním rozhodnutím ceny potravin snížit. Babiš v reakci na slova premiéra uvedl, že o cenách potravin rozhodují obchodní řetězce, ne Agrofert. Babiš dříve Agrofert vlastnil, pak ho převedl do svěřenských fondů.

„Je tu pozitivní trend, meziroční růst cen potravin se v červenci snížil na jednociferné hodnoty. Vysoké ceny potravin trápí české občany. Nesnažím se poukazovat na viníky, ale jde o to, aby lidé mohli jít do obchodu a koupit kvalitní české potraviny za přijatelnou cenu,“ řekl premiér. Vyplácí se podle něj, že vláda vyvíjí systematický tlak na všechny články obchodního řetězce. Inflace v České republice zpomaluje. „Už klesají i (ceny) některé potraviny, ceny cukru, mléka nebo i másla. Nižší ale musí být i ceny jiných potravin,“ řekl premiér.

Země živitelka potrvá na výstavišti do úterý. Zdroj: Deník/Edwin Otta

Některé potravinářské firmy, které loni mluvily o vysokých nákladech a žádaly vládní pomoc, mají za loňský rok podle premiéra "opravdu rekordní zisky". „A jestliže vidíme vysoké zisky, musí to pocítit občané. Tlak na všechny části dodavatelského řetězce musí pokračovat,“ řekl Fiala.

Fiala uvedl, že jsou firmy, které mají za loňský rok meziročně mimořádně vysoké zisky. Meziroční nárůst zisku o 120 nebo 70 procent označil za velmi výrazný. "A tomu musí odpovídat to, že ceny potravin v obchodech budou klesat. Vláda není cenotvorným orgánem, ale naší povinností je mluvit se všemi a vytvářet přiměřený nátlak na to, aby existovala rovnováha mezi ziskem, marží a cenou potraviny. Ti, kteří patří k největším podnikům tohoto typu v České republice - a do jisté míry mi připadá i nevkusné, když majitel takovýchto firem vyčítá vládě, že nic nedělá s cenami potravin - on by mohl jediným rozhodnutím ve svých koncernech dosáhnout toho, že lidé budou mít potraviny levnější," řekl Fiala a na dotaz ČTK potvrdil, že myslí Andreje Babiše.

V Budějovicích začal agrosalon Země živitelka. Téma je udržitelnost

Zástupci Agrofertu jeho slova odmítají. „Koncern Agrofert nemá takovou tržní sílu, aby mohl ovlivnit koncové ceny na maloobchodním trhu. Neurčujeme ceny v obchodech. Mrzí nás útoky vrcholných politiků na soukromou společnost v rámci jejich politického boje,“ sdělil ČTK Heřmanský.

Koncernu Agrofert stoupl loni konsolidovaný zisk víc než dvojnásobně na 12,97 miliardy korun. Vzrostl o 124 procent oproti 5,8 miliardy korun v roce 2021. Tržby skupiny vzrostly loni o 33 procent na 245 miliard korun. Mlékárna Olma z koncernu loni zvýšila tržby o pětinu na rekordních 4,418 miliardy korun. Čistý zisk jí v roce 2022 vzrostl o čtyři procenta na 215,8 milionu korun, což je také nejvyšší hodnota v historii této společnosti. Největší česká pekárenská společnost Penam z holdingu Agrofert loni zvýšila tržby o 1,8 miliardy korun na 6,3 miliardy. Čistý zisk společnosti vzrostl o 54 milionů korun, tedy o 57 procent na 150 milionů korun. Firmě Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert vzrostl loni meziročně zisk po zdanění o 165 procent na 240,8 milionu Kč. Zisk před zdaněním stoupl podobně, téměř na 300 milionů. Tržby vzrostly o pětinu na 6,94 miliardy Kč, z toho 6,1 miliardy byly tržby v ČR. Vyplývá to z výročních zpráv.

Fiala ve čtvrtek jednal o cenách potravin a letošních ziscích potravinářských firem na agrosalonu Země živitelka s představiteli oboru. Schůzky se zúčastnili generální ředitel Madety Milan Teplý, prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová či zástupci Svazu pekařů a cukrářů v ČR a Českého svazu zpracovatelů masa. „Věřím, že když náklady opět klesají, projeví se to na poklesu cen potravin a že to občané pocítí,“ řekl. Ke zlevnění domácí produkce potravin podle něj přispěje i to, když potravináři a zemědělci loňské mimořádné zisky znovu investují. Výborný řekl, že začátkem září se sejde se zemědělci, potravináři i zástupci řetězců a bude s nimi jednat o maržích a cenách.

Ceny potravin v Česku budou zbytek roku dál klesat, řekla v polovině srpna ČTK prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Výjimkou je vepřové maso; jeho cena se řídí podle německé burzy, kde pořád roste, dodala. Tempo meziroční inflace v červenci opět zpomalilo, spotřebitelské ceny meziročně stouply o 8,8 procenta z červnových 9,7 procenta. Kladný vliv na to měly zejména ceny potravin, informoval na webu Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny potravin proti červnu klesly o 0,8 procenta, meziročně byly vyšší o 9,5 procenta.

O cenách potravin rozhodují řetězce, ne Agrofert, řekl Babiš v reakci na Fialu

O cenách potravin rozhodují obchodní řetězce, ne Agrofert, řekl ČTK předseda hnutí ANO Andrej Babiš na agrosalonu Země živitelka. Reagoval tak na slova premiéra Fialy, že Babiš může jedním rozhodnutím snížit ceny potravin. Agrofert letos odvede na daních přes pět miliard Kč a zachránil historicky řadu potravinářských firem před krachem, řekl Babiš. Agrofert podle mluvčího Pavla Heřmanského nemá takovou tržní sílu, aby ovlivnil koncové ceny na maloobchodním trhu, neurčuje ceny v obchodech.

„Inflaci způsobily hlavně energetické firmy. Každý ví a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže to potvrdil, že ceny potravin rozhodují řetězce. Je obrovská konkurence, dováží se zahraniční zboží. Je to nesmysl (slova Fialy o Babišově vlivu na ceny). Tuhle tezi jela všechna provládní média celé léto. Pan premiér by se měl těšit z toho, že pokud firmy Agrofertu měly asi dobrý výsledek, tak odvedou obrovské daně, které teď firmám (Fiala) navýšil. Obrovské odvody; předminulý rok to bylo pět miliard, teď to bude ještě víc. A z toho oni žijou v té vládě, která nedělá pro lidi a pro podnikatele vůbec nic,“ řekl Babiš.

Země živitelkaZdroj: Deník/Petr Škotko

Jak dále řekl, koncern je firma registrovaná v České republice. "Zachránila tady x potravinářských firem. Kdyby Agrofert nekoupil Olmu, Kostelecké uzeniny, Vodňanskou drůbež, všechno by lehlo popelem jak většina našeho průmyslu v rámci kuponové privatizace ODS. Pan premiér by se to už měl konečně naučit. Chápu, že je politolog, ministr zemědělství je učitel, ani jeden tomu nerozumí. Zemědělství a potravinářství mělo od revoluce smůlu, že tradiční strany je vůbec nepodporovaly, protože to nemá voličský potenciál. ODS umožnila kupovat půdu cizincům, ČSSD nesmyslně určila dotace na hektar,“ řekl Babiš.

Zisky firem z koncernu Agrofert nejsou vysoké, tvrdí Babiš. „To jsou jenom titulky některých médií. Pokud vím, tak největší výrobce elektřiny v Evropě (EPH), velký podnikatel, měl (loni) sto miliard zisku, ČEZ měl 80 miliard zisku. A tito pánové (Daniel Křetínský, majitel EPH) nemají firmy v Čechách, tady ani neplatí daně,“ řekl Babiš. Dodal, že letošní rok bude pro Agrofert ekonomicky úplná katastrofa. Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského měl loni provozní zisk (EBITDA) 4,3 miliardy eur (zhruba 101 miliard Kč), ČEZ čistý zisk 80,7 miliardy korun.