30. výročí sametové revoluce, během které padl komunistický režim v Československu, v Písku připomíná Festival svobody. Na jeho programu se podílí i Prácheňské muzeum.

Písek v proudu sametové revoluce. | Foto: Prácheňské muzeum

Program nazvaný Písek v proudu sametové revoluce se zaměří na dění v Písku v tomto období a to až do svobodných voleb v červnu 1990 do Federálního shromáždění a do České národní rady. Přednášející Jitka Vandrovcová z Husitského muzea v Táboře je jednou z řešitelek grantového projektu s názvem Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, v jehož rámci zpracovávala dění ve městech Tábor a Písek v letech 1989 a 1990. V přednáškovém sále muzea bude výsledky svého bádání prezentovat ve čtvrtek 14. listopadu od 16 hodin.