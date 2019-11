Třicetileté výročí od sametové revoluce připomene Festival svobody v Písku. Podílí se na něm řada píseckých institucí, které připravily výstavy, besedy, projekce i koncerty. Vyvrcholením čtyřdenního festivalu bude odhalení vzpomínkové desky na Divadle Fráni Šrámka, kterou zpracoval umělecký kovář Jiří Bajer.

Už od začátku listopadu je v městské knihovně k vidění výstava Hele, Havel!, kterou zapůjčila Knihovna Václava Havla. Další program festivalu začíná ve čtvrtek 14. listopadu. Od 16 hodin se bude v Prácheňském muzeu konat přednáška Písek v proudu sametové revoluce v podání Jitky Vandrovcové.

Na pátek 15. listopadu je v kině Portyč od rána připravena filmová tvorba pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. K vidění budou mimo jiné filmy Kolja a 1989: Z deníku Ivany A. Od 17 hodin bude na programu přednáška Jak vzpomínáme na Listopad 89 v knihovně. Tam bude o hodinu a půl později následovat listopadové vzpomínání.

V pátek od 20.30 hodin vystoupí v Divadle Pod čarou kultovní skupina The Plastic People of the Universe.

V sobotu 16. listopadu pak nabídne Divadlo Pod čarou výstavu nazvanou Osmdesátýdevátý v Písku. Jedná se o fotografie mapující písecké události kolem sametové revoluce. Začátek je v 17 hodin. Od 19 hodin zde začne pořad Bratříčku zavírej vrátka k poctě Karlu Krylovi. V podání Petra Samšuka zazní zásadní písně z Krylovy tvorby.

V neděli 17. listopadu vystoupí od 13 hodin v Palackého sadech Jiří Smrž a Petr Samšuk. O hodinu později završí program slavnostní odhalení vzpomínkové desky na Divadle Fráni Šrámka. Od 17 hodin je pak ještě v plánu vzpomínková mše svatá při svíčkách v kostele Povýšení sv. Kříže na Velkém náměstí.