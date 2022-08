Písek - To nejlepší ze světového street foodu bude k ochutnání v sobotu 20. srpna na píseckém Výstavišti. Akce nazvaná Všechny chutě světa startuje v 10 hodin a bude pokračovat až do večera. Návštěvníci budou moct vybírat z velké nabídky specialit - raclette, sušené francouzské klobásky, srbská pleskavice, trhaná masa, šťavnaté burgry, asijské speciality a mnoho dalšího. V nabídce budou také pálivé a exoticky kořeněné pokrmy, ale na své si přijdou i milovníci sladkého. Chybět nebudou dozlatova usmažené koblížky, churros, rolovaná zmrzlina nebo lehké makronky. Gastrofestival doplní také doprovodný program pro děti i dospělé. Děti se mohou těšit na tvoření pískem či malování na obličej, připraven bude také kurz výroby sushi a hudební vystoupení v podání balkánské dechovky Lovesong Orchestra, mexické kapely Mariachi de Praga nebo britského zpěváka a kytaristy Scotta Ibexe. Vstupné je zdarma.

Sobota bude patřit streetballu

Písek - V sobotu 20. srpna si přijdou na své příznivci streetballu. Devátý ročník turnaje Kočí Algorit Streetball cup se odehraje na hřištích v areálu ZŠ J. K. Tyla v Písku, a to kvůli problémům s přenosnými herními kurty. Utkají se zde jak streetballisté z řad dospělých, tak talentovaní basketbaloví mládežnici v kategorii do 13 let. Start je plánován na 10.30 hodin. V průběhu turnaje jsou na programu také individuální soutěže ve smečování a v trojkách. Hrát se bude systémem 3×3 s maximálně jedním náhradníkem v týmu. Při nepřízni počasí se turnaj přesune do sportovní haly. Výtěžek z turnaje podpoří basketbalovou mládež v Písku.

V Makově se letos podařilo odchovat šest mladých čápů

Řídil, i když měl zákaz. Půjde znovu před soud

Písek – Policisté z píseckého dopravního inspektorátu řeší případ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V neděli 14. srpna zastavili v Čelakovského ulici řidiče vozidla značky Škoda Fabia. „Ten jel ve směru od Českých Budějovic a při kontrole nepředložil policistům řidičský průkaz ani doklad o pojištění vozidla,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová s tím, že policisté následně lustrací zjistili, že řidič (22 let) z Českobudějovicka řídil, ačkoliv mu byl soudem uložen zákaz. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Do dvou týdnů by tak měl stanout znovu před soudem.

Páteční akce bude spojením obrazů s poezií

Písek – Léto v Galerii u Putimské brány se chýlí ke svému závěru. Předposlední výstava má název Z mého ateliéru a návštěvníci tu uvidí obrazy Andreje Rádyho, předsedy Prácheňské umělecké besedy. Představí se ale nejen jako malíř, ale také jako básník. Jeho verše si můžete poslechnout v pátek 19. srpna od 17 hodin. Na ně pak naváže vernisáž. Výstava bude otevřena v pátek 19. srpna od 11 do 18 hodin a v sobotu 20. srpna od 10 do 17 hodin.

V Sovově ulici panuje stavební ruch. Domov pro seniory bude za 2,5 roku

V Písku hořelo auto

Písek – V neděli před polednem hořelo na Budějovickém Předměstí v Písku auto. Ještě před příjezdem hasičů se podařilo řidiči ho uhasit. Škoda činí 50 tisíc korun, příčinou byla technická závada na elektroinstalaci.

Po Otavě poplují netradiční plavidla

Písek - Tradiční neckyádu chystá písecké Divadlo Pod čarou na tento víkend. Akce startuje už v pátek večer a hlavní program je v plánu na sobotu. Plavidla vyrážejí od lávky na Portyči a končí u Sulana.