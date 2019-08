Převážně hudební program oscilující mezi mnohými žánry, jako jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba, alternativní rock, world music a další, je doplněn o autorská čtení, slam poetry, tanec nebo hudební workshopy a také busking.

Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města Písku a přivádí návštěvníky na tak krásná místa s geniem loci Jihočeského kraje, jako jsou nádvoří galerie Sladovny nebo s ním sousedící gotické nádvoří Prácheňského muzea a další. Návštěvníci zažívají festival zcela odlišným způsobem, než na jaký jsou doposud zvyklí, putováním za umělci objevují krásy malebného města Písku. Letos vystoupí více než 30 umělců z Austrálie, Kanady, USA, Německa, Slovenska, Běloruska, Francie, Maďarska a samozřejmě také řada současných objevů z domácí scény.

Na jubilejním 10. ročníku festivalu Cool v plotě vystoupí: Hugo Race - australský zpěvák a hudební kosmopolitní světoběžník, zakládající člen skupiny The Bad Seeds & Nick Cave přiveze svůj nezkrotný psychedelický bluesový zvuk, Aparde - německý elektronický producent, který naváže na velmi úspěšné vystoupení svého kolegy Christiana Löfflera z minulého roku, Anika – britská post-punková zpěvačka s experimentální elektronikou, Develooper - projekt Petra Wajsara, který letos získal cenu Českého lva za hudbu k filmu Hastrman, Thom Artway - držitel letošní hudební ceny Anděl , Katarína Máliková (SK), Michal Nejtek – hudební improvizace k filmové projekci němého filmu, Leto s Monikou, Shina Longital, Stinka, Daniel Salontay (Longital) a mnoho dalších.

Navíc celý region Písku přímo vybízí návštěvníky k mimofestivalovým aktivitám. Písecko, jeden z nejmalebnějších koutů Jihočeského kraje, je turistická oblast jako stvořená k výletům za poznáním, zábavou a toulkami neporušenou přírodou. Nabízí procházky malebným historickým centrem města, kolem řeky Otavy a po nejstarším Kamenném mostě ve střední Evropě, kvalitní cyklostezky kolem řeky Otavy, díky nimž se lze podívat na hrad Zvíkov, k Orlické přehradě nebo za krásami přírody do nedalekých Píseckých hor.

5 důvodů proč se vypravit do Písku na festival Cool v Plotě

1. Cool v Plotě je endemický multižánrový festival jednoho umělce, který nezažijete nikde jinde v Evropě. Na festivalu se mohou postavit na pódium pouze sólo umělci, nikoliv dua, tria nebo vícečlenné skupiny. Ukazuje krásu a sílu individua, soběstačnost jedince a zároveň potřebu sdílet plody tvůrčího potenciálu s publikem. Podle pořadatelů festival ve svých předchozích ročnících prokázal, že může být novou platformou pro netradiční setkání hudebníků. Navíc organizátory festivalu těší, že každoročně vybízejí některé vybrané umělce k jejich premiérovým sólovým vystoupením právě v Písku. Všechny scény a pódia jsou dostupné pěšky do pěti minut. Do Písku jezdí pravidelně i mimo písečtí návštěvníci, pro které je událost pohodovým zakončením festivalového léta.

2. Line up je prostě pokaždé cool vyladěný, ale přitom zůstává alternativní, hudebně pestrý i žánrově přesahový. No posuďte sami: z Austrálie přijede zakládající člen skupiny The Bad Seeds & Nick Cave band, kosmopolitní umělec, bluesový kytarista, zpěvák a hudební skladatel Hugo Race, z Berlína dorazí sympaťák Aparde - německý elektronický producent, který naváže na velmi úspěšné vystoupení svého kolegy Christiana Löfflera z minulého roku, a ze stejné německé metropole dorazí i Anika britská post-punková zpěvačka. V žádném případě pozadu nezůstane ani česko-slovenská scéna, která představí premiérově na festivalu umělce par excellence jako např. Develooper (je sólový projekt hudebního producenta Petra Wajsara, a také znamená vlastní unikátní hudební nástroj s projekcí tvořenou podle místa a nálady), scénická hudba s improvizací k němému filmu Genuine v premiérovém sólo projektu Michala Nejtka. Thom Artway (držitel letošní hudební ceny Anděl) a mnoho dalších umělců z různých koutů světa.

3. Vstupné na dvoudenní festival je velmi přiměřené, atmosféra přátelská a zážitky celoživotní. Na oba dva dny stojí vstupné 450 Kč, na jeden den 300 Kč.

4. Božský hlas slovenské zpěvačky Kataríny Málikové, který vás s radostí rozpláče.

5. Workshop předního hráče na tabla, Tomáše Reindla, autorské povídkové čtení Olgy Dabrowské, setkání s Michaelou Duffkovou a její příběh i vize abstinující alkoholičky nebo divadelní performance Mýtus alter ega Etienna Levyho.

10. ročník hudebního festivalu COOL V PLOTĚ se koná 13. - 14. září. Akce je pořádána za podpory města Písek.

Milan Špiller, produkce