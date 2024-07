Ferrata nabízí zájemcům dvě cesty. Jedna nese název Lucinka, je dlouhá 80 metrů a má obtížnost B. Druhá se jmenuje Hadovka, má délku 55 metrů a obtížnost C. Vyleze se po ní na vyhlídku, která je ve výšce zhruba 70 metrů. Jedná se o první ferratu v Písku a třetí v Jihočeském kraji, jak zmínil místostarosta Písku Josef Soumar. „Věříme proto, že si své příznivce najde,“ uvedl s tím, že v Písku je poměrně silná lezecká komunita a její členové Václavské skály běžně zdolávají. „Zajištěná cesta by mohla přilákat vyznavače tohoto sportu i z jiných míst," doplnil místostarosta.

Ferrata je vybudována díky participativnímu rozpočtu města, kam ji loni přihlásil Martin Altman. Projekt získal dostatečnou podporu a s jeho realizací se začalo letos na jaře. „Je to první projekt z loňského participativního rozpočtu, který je realizovaný. V blízké době budou hotové další akce,“ poznamenal místostarosta. „Ferrata je krásným příkladem spolupráce města s občany. Lezecká komunita přišla s nápadem, připravila nezbytné podklady pro to, aby mohla předložit projekt do participativního rozpočtu, získala podporu veřejnosti, a nakonec pomohla i s jeho realizací. Město projekt zafinancovalo a zajistilo vše pro to, aby mohla lezecká cesta vzniknout,“ zmínil Josef Soumar a dodal, že je možné, že by na Václavských skalách mohla přibýt další cesta. „Lezecká komunita má tipy na další místa, kde by mohly vést další cesty. My chceme prověřit, zda by město mohlo s jejich vybudováním pomoci,“ doplnil.

Ferrata se nachází několik set metrů za plovárnou u Václava a lidé se k ní dostanou pouze pěšky po stezce vedoucí po levém břehu řeky. Její vybudování vyšlo na zhruba 600 tisíc korun a stavěla se za vydatné pomoci členů píseckého lezeckého centra. „Ferrata vznikla díky městu a jeho vydatné podpoře, ale také i díky nadšení lidí a celé komunity kolem lezeckého centra, kteří tu zcela bez nároku na odměnu opracovali spoustu hodin,“ řekl předkladatel projektu Martin Altman.

Jak připomněla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, práce na vybudování ferraty začaly letos v únoru, kdy se dělaly zdravotní, redukční a stabilizační řezy vybraných dřevin. „Skalní stěna, nástupní místo a vrcholová část ferraty byly očištěny od nežádoucích keřů a invazivních dřevin. V březnu byly na základě geologického posouzení terénu a pevnosti skalní stěny odstraněny uvolněné a volné kameny, které by svou nestabilitou mohly ohrozit uživatele ferraty nebo návštěvníky pod skalním útvarem," poznamenala mluvčí. Potom se mohlo začít s instalací ocelových lan a dalších prvků.

Na ferratu mohou s doprovodem vyrazit už děti od osmi let. „Na ferraty může podle mého názoru na rozdíl od klasického lezení téměř každý, není k tomu třeba žádná speciální průprava, trénink či dlouhá instruktáž,“ míní Martin Altman. Je však nezbytné, aby každý, kdo na ferratu vyrazí, měl lezecké vybavení. „To musí být normované a certifikované, používá se takzvaná ferratová brzda, sedací i prsní úvaz a přilba,“ vyjmenoval Martin Altman nezbytné vybavení. To si lze v Písku zapůjčit v lezeckém centru.