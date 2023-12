Štěstí a dostatečnou podporu obyvatel města měla polovina ze čtrnácti finálových projektů. Do rozhodujícího hlasování se podle mluvčí radnice Petry Měšťanové zapojilo 339 obyvatel města. „Prostřednictvím webu www.paropisek.cz projektům poslali celkem 961 kladných a 373 záporných hlasů," vypočítala.

"Mohu s radostí říci, že díky participativnímu rozpočtu města Písek se naše město opět obohatí o zajímavé prvky. Ať už jde o studentský park, jehož návrh vznikl díky spolupráci žáků píseckých středních škol, kteří se aktivně zapojí i do jeho realizace, nebo to bude ferrata, která se stane teprve třetí svého druhu v Jihočeském kraji," uvedl místostarosta Josef Soumar. Pozitivně hodnotí i poměrně velkou účast obyvatel města ve finálovém hlasování. "Bylo vidět, že samotní iniciátoři projektů udělali maximum pro získání co největší podpory. Poslední dny hlasování přinesly zajímavé změny v pořadí projektů," dodal.

Defibrilátory, ferrata nebo hrací prvky pro děti. Na co půjdou v Písku peníze?

Do hlasování se mohli zapojit jen obyvatelé Písku starší 18 let. „K dispozici měli pět kladných hlasů a tři záporné, které poměrně hojně využívali. Zcela tak vyřadili dva projekty – skákací hrad a venkovní ohřívače – které v celkovém součtu hlasů měly záporné skóre. Nejvíce kladných hlasů pak získal návrh na vybudování ferraty, a to 154," shrnula Petra Měšťanová výsledky.

Původně se ale o přízeň spoluobčanů a tím pádem i peníze ze zdrojů města ucházelo letos 20 projektů. „Dva z nich nezískaly v prvním hlasování dostatečnou podporu a neprošly tak ani posouzením proveditelnosti, tři návrhy byly vyhodnoceny jako neproveditelné a na jednom z nich se bude pracovat mimo participativní rozpočet. Finálové projekty byly v celkové hodnotě 4,5 milionu korun, sedm projektů, jež získaly největší podporu, je v hodnotě přesahující 2,7 milionu," vysvětluje Petra Měšťanová.