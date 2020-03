V budově mirotické fary vládne stavební ruch. Pracovníci společnosti Kočí ji od podzimu proměňují na komunitní centrum.

Podle starostky města Martiny Mikšíčkové je už zateplená půda, jsou vyměněná okna a hotovy jsou technické instalace. Práce začaly ve sklepích a přízemních prostorách, kde se držela vlhkost. Dnes už jsou odvětrané a je tam nová kanalizace, vodovod, elektrické vedenía betonové podlahy. V současné době se pracuje na interiérech. „I když není budova památkově chráněná, její původní ráz bude zachován,“ vysvětlila Martina Mikšíčková. Novinkou tu ale bude výtah a bezbariérovost. V přízemí bude společenská místnost s kuchyňkou, dále také sociální zařízení a koupelna pro vozíčkáře. V patře budou čtyři místnosti a kuchyňka. Vznikne tím příjemné prostředí pro setkávání lidí a činnost spolků, které zatím ve městě chybí. „Rádi bychom tam pořádali besedy a přednášky s promítáním, workshopy, tvůrčí dílny, výstavy, ale třeba i společné čtení seniorů s dětmi, aby se tam propojovaly generace,“ doplnila starostka. Zvažují i to, že by tam přestěhovali městskou knihovnu či zařídili posilovnu, o kterou už teď mají mladí zájem, či zajistili místním možnost zúčastnit se Univerzity III. věku.

Budovu fary koupilo město před dvěma lety od církve společně se zahradou, na které plánuje vybudovat dům pro seniorys externí pečovatelskou službou. Ten je pro město prioritou. Přesto jako první přišla na řadu stavební úprava fary.

Vedení města se totiž podařilo získat na vybudování komunitního centra dotaci ve výši 3,6 milionu korun z IROPu. Podle starostky Martiny Mikšíčkové budou ještě žádat o další dotaci z programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, která by jim také hodně pomohla. Pracovníci společnosti Kočí pokračují podle projektu, který zpracovala firma VL Projekt Milevsko. Technický dozor zajišťuje Invest PK Písek. Práce by měly být hotové do konce léta.

Na dům pro seniory zatím vedení města hledá vhodný dotační program. Rádi by tu podle projektu vybudovali dvoupodlažní budovu, která bude citlivě zasazená do farní zahrady. „Projekt se v současné době dokončujea do léta bychom měli mít stavební povolení,“ upřesnila Martina Mikšíčková.

Vzniknout by tu mělo dvacet bytů pro jednotlivce a čtyři byty pro manželské páry.