Bohuslav Petr po autonehodě loni rezignoval na funkci místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/ RedakceZa autonehodu u Dasného na něj ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) podala kárnou žalobu, které nyní musí Petr čelit. Bývalý soudce tvrdí, že alkohol nepil, ale podrobit se dechové zkoušce ani odběru krve bezprostředně po nehodě odmítl.

U kárného soudu Marie Benešová řekla, že Bohuslav Petr zatajoval informace. „O nehodě, při níž nebyl nikdo zraněn, několik dní neinformoval úplně ani pravdivě krajský soud,“ uvedla.

Udělalo se mu zle

Exsoudce Petr si však stále stojí za svým a popíjení alkoholických nápojů před onou jízdou popírá. Tvrdí, že se mu udělalo pouze nevolno. „V té době jsem čerpal dovolenou, odvezl jsem ženu do práce, poobědval jsem s ní v Masných krámech, kam chodí i ostatní soudci a státní zástupci,“ zněla jeho výpověď před soudem.

S kolegy v restauraci 13. února 2020 údajně i hovořil a mohli by tak soudu popsat v jakém stavu se nacházel. Přestože měl dovolenou, tak navštívil pracoviště krajského soudu, kde je zaměstnána jeho žena. U soudu vystoupil jako svědek předseda organizace Family for Liberty Robert Janda, který sdělil, že něco pil v kanceláři a potom nebyl schopný chodit. Nato nasedl do vozu značky Škoda a odjel od soudu v Českých Budějovicích směrem na Písek.

Petrova verze vypadá jinak. Po slabosti se odebral na toaletu. „Udělalo se mi nevolno. Kategoricky odmítám, že bych během dne konzumoval alkoholické nápoje,“ upozornil Bohuslav Petr.

Byl v šoku

Při nehodě, kdy narazil do nákladního vozu a několika dalších osobních automobilů u Dasného, se měl podle vlastních tvrzení udeřit do hlavy, přestože ho chránili bezpečnostní pásy. „Byl jsem v šoku. Když jsem nesouhlasil se zkouškou na alkohol, nejednalo se o účel,“ vysvětlil Petr s tím, že přijal svou odpovědnost. Správní orgán mu zabavil řidičské oprávnění a vystavil pokutu. U soudu se za své jednání znovu omluvil. „Jsem si vědom i toho, že jsem poškodil dobré jméno justice,“ řekl bývalý místopředseda krajského soudu.

Marie Benešová již dříve avizovala přísný postup. Bohuslav Petr musel odevzdat talár, dokud soud nerozhodne o jeho potrestání. Nyní čeká na verdikt a pobírá polovinu svého platu. Kvůli velkému počtu svědků a současné epidemiologické situaci se kárný senát Nejvyššího správního soudu přesunul do Českých Budějovic, v případu má totiž podat svědectví kolem deseti osob.