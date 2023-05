Nejstarší stálou expozicí Prácheňského muzea v Písku jsou Ryby a rybářství. Poprvé se zde otevřela začátkem osmdesátých let a funguje dodnes. Dokonce nyní nabízí zhruba dvojnásobek druhů živých ryb.

Expozice ryb v Prácheňském muzeu je opět otevřená. Nabízí dvojnásobek druhů. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

V posledních měsících byla sklepní expozice muzea uzavřená. Procházela kompletní obnovou. „V loňském roce začaly být ryby víc nemocné, a tak jsme usoudili, že to bude chtít zásadnější renovaci. Pořídili jsme lepší filtraci a další věci," vysvětlil ředitel muzea Jiří Prášek. Znovuotevření se konalo ve čtvrtek 18. května při příležitosti Mezinárodního dne muzeí.

Muzeum si ve čtvrtek zároveň připomnělo, že před třiceti lety byly otevřeny nové stálé expozice. Především za ně získalo Prácheňské muzeum o tři roky později zvláštní ocenění Evropské muzeum roku od Rady Evropy.

Další ničení zeleně v Písku: Vandal popálil mladý dub v areálu tenisového klubu

Expozice Ryby a rybářství se poprvé otevírala už začátkem 80. let. Je tedy nejstarší stálou výstavou trvající dodnes. Přerušena byla už jednou, a to v roce 1985 rozsáhlou rekonstrukcí muzea. Veřejnosti se znovu otevřela na počátku 90. let a od té doby fungovala až dosud.

Za vybudováním expozice živých ryb stojí Karel Pecl, emeritní zoolog Prácheňského muzea. Jak při čtvrtečním setkání s úsměvem připomněl, otevírá ji už potřetí.

Víkend bude v Písku patřit módě. Po mole se projdou známé herečky i modelky

Oblíbená zastávka především rodin s dětmi je nyní ještě zajímavější. Vedle původních druhů jich nyní muzeum nabídne zhruba dvojnásobek. K vidění je nově například úhoř říční, candát obecný, mník jednovousý či parma říční.

Prácheňské muzeum včetně výstavy ryb je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin.