Mirovice - Z rovníkové Keni se v neděli 20. ledna do Mirovic vrátili příležitostní cestovatelé Pavel Justich a Ilona Zajícová. Na cestách s cílem zdokumentovat autentický život obyvatel měst i venkova v Keni strávili celkem 17 dní.

Filmovali například řemeslnou zručnost na ulicích, možnosti zdravotnických služeb v místní nemocnici nebo výuku v místní vesnické škole. Školákům darovali základní výukové pomůcky, především sešity a psací potřeby, na které shromáždili finance při promítání filmů ze dvou předchozích expedic.

„Již jsme měli v Nairobi domluvené vízum pro cestu do Česka pro našeho keňského spolupracovníka, který se jmenuje Garama Randu Nzai. Bohužel v úterý 15. ledna došlo přímo v Nairobi k teroristickému útoku radikálů na hotelový komplex, který si vyžádal i oběti na životech. Situace se okamžitě změnila, vláda zakázala Keňanům vycestovat ze země, i když jsme pro něj měli vybavené i letenky. Navíc jsme v době útoku byli asi sto metrů od toho místa. I taková je Keňa. Moc nás to mrzí. Chtěli jsme ještě cestovat k Viktoriiným vodopádům, ale místo toho jsme museli strávit čtyři dny do odletu v uzavřeném hlídaném hotelu,“ popisuje dramatické cestovatelské chvilky Pavel Justich.

I přes nečekané komplikace se podařilo účastníkům expedice, která má kořeny v Belgii, zaznamenat na kameru mnoho zajímavého. Materiál budou postupně zpracovávat tak, aby mohli o životě v rovníkové Africe podávat co nejzajímavější informace nejen žákům škol, ale i široké veřejnosti. Výtěžek z projekcí je opět určen na podporu gramotnosti dětí na keňském venkově.

První projekce je připravena na úterý 29. ledna dopoledne. A kde jinde by měla „šňůra“ začít, než v místě odkud účastníci vyráželi a kam se vrátili. Promítat a besedovat se bude v mirovické základní škole. Oba dva cestovatelé provozují v Mirovicích rodinnou hudební školu a spolupodílejí se mnoha veřejných kulturních akcích ve městě.



Marie Hrdinová