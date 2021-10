„Tak například plod s názvem lulo. Je to sladká oranžová kulička, která chutná jako lesní jahůdky a nebo žluté dračí ovoce, které je opravdová rarita. Dračí ovoce je samo o sobě velmi vzácné obecně, protože jde o plod takového kaktusu, který farmář musí ručně opylovat,“ popsala Nikola Charfreitagová, organizátorka trhů. Návštěvníky také velmi zajímaly plody jackfruitu neboli chlebovníku, což je nejtěžší ovoce na světě. Plod může vážit až 80 kilogramů a měřit půl druhého metru.

Prodejci ale nabízeli například i sušené ovoce, koření ze Zanzibaru, extra kvalitní čaj, šťávy nebo džemy. Vůně dálek a exotiky přilákala jen během středečního dopoledne desítky lidí. „Je to naprosto úžasné. Rádi cestujeme, takže je to jako kdybychom dneska někde byli. Navíc toto ovoce chutná úplně jinak, než ze supermarketu. Zrovna dnes ráno jsem měla ananas z obchodu a vůbec mi nechutnal,“ poznamenala nakupující paní Lenka.

Zákazníkům nevadily ani o něco vyšší ceny. „Cena se rovná chuti. Vše je dovezené letecky a ovoce pochází od drobných farmářů. Všechny je známe, jsou to většinou rodiny, které mají na zahradě dva tři stromky s avokádem nebo nějaké to mango. Nic není chemicky ošetřené. Ovoce je sice dražší, ale jezdíme sem jednou za čas a pro každého je to určitě zajímavé zpestření,“ upřesnila organizátorka trhů Nikola Charfreitagová a dodala, že nakupujícím o vybraném ovoci vždy ještě povypráví zajímavosti o jeho původu i způsobu pěstování.

Africké trhy se do Písku vrátí ještě letos v první polovině prosince. Jejich pořadatelem je Virunga.cz, česko-ugandský food projekt, který letecky dováží nejčerstvější zemědělskou produkci z Afriky, Indonésie nebo Jižní Ameriky a provozuje také e-shop.