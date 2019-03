„V poslední době raději maluji, ale ke keramice mám stále velmi blízko. Na některých velkých exponátech s dcerou ráda spolupracuji. Na mě je už práce s hlínou těžká,“ prozradila Eva Ďurčová, autorka obrazů. Hlína učarovala dceři Janě, která se svěřila: „Výrobky pálím ve venkovní peci na dřevo. Mám ráda, když jsou pak na nich vidět stopy po ohni.“

Jejich tvorbu vídali také návštěvníci vyhlášené výstavy květin v Čimelicích, která se koná jednou za dva roky. Těšit se na ni mohou i letos, a to od 22. do 25. srpna. „Teď se tvoří scénář výstavy květin a uvažujeme o tom, že by jedno z témat mohlo být Zahrada patří dětem,“ prozradila spolumajitelka zahradnictví Zámecká zahrada Čimelice Hana Chvalová, která se na výstavu obou výtvarnic přijela podívat. Dodala, že jejich obrazy a keramika v květinové expozici určitě chybět nebudou. „Pokud bude téma věnované dětem, budou tam pohádkové bytosti, jako jsou čertíci, vodníci, skřítci, ale i zvířátka,“ dodala Eva Ďurčová, která už přemýšlío tom, co pro květinovou výstavu s dcerou vytvoří. Výstava je k vidění do 28. března.