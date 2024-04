Rekonstrukce části Erbenovy ulice v Písku byla v plánu na letošní rok. Město na ni mělo připraveno 40 milionů korun, avšak vzhledem k problematickému průběhu správního jednání se dělat nebude a peníze půjdou jinam.

Erbenova ulice v Písku. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Přípravy rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v Erbenově ulici provází komplikace a nesouhlas některých jejích obyvatel, kteří nejprve sepsali petici a nyní také podali námitky do stavebního řízení. Město proto tuto akci z plánů pro letošní rok vyškrtlo a připravené miliony uvolnilo na jiné projekty. Z celkových 40 milionů korun zůstává v rozpočtu pro tento rok na Erbenovu ulici jen 15 milionů, jak schválili zastupitelé na svém posledním jednání.

Důvodem jsou protesty některých účastníků řízení, což značně prodlužuje celý proces. „Jelikož dorazilo velké množství námitek, se kterými se musíme vypořádat, rekonstrukci musíme odložit," nastínil místostarosta Písku Josef Soumar. Ideální varianta podle něj je, že by se ještě do konce letošního roku stihl aspoň vysoutěžit dodavatel, proto část peněz v rozpočtu zůstala.

Odpůrci rekonstrukce kritizují především dopravní řešení v ulici. Bojí se snížení parkovacích kapacit, které zde jsou už nyní nedostatečné, a požadují šikmé parkovací stání. Podle města by to ale nic neřešilo, naopak. „Možnost šikmého parkování jsme opravdu prověřili a není to možné. Nevzniklo by tím víc míst, ale naopak. Místa musí být pro auta do 3,5 tuny, což jsou i dodávky," vysvětlil místostarosta s tím, že v případě šikmého stání by se mohlo parkovat pouze na jedné straně a míst by tím ubylo. K navýšení kapacity by podle prověření města nepomohlo ani zjednosměrnění ulice.

Město má na akci vydané územní rozhodnutí z roku 2017. To počítá s oboustranným provozem i oboustranným podélným parkováním. V Erbenově ulici se má rekonstruovat vodovod, kanalizace i komunikace.