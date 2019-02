Milevsko - Místostarosta města Martin Třeštík: Úspory můžeme prokázat.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Město Milevsko si elektronickou aukci chválí a bude ji využívat i nadále.



„Máme za sebou tři čtvrtě roku používání systému. Byl to pilotní rok. Zvažovali jsme, zda ho neukončit. Došli jsme k závěru, že ne. Elektronická aukce je výhodná," vysvětlil místostarosta Martin Třeštík, který má na starosti finance.



Podle něj se úspory dají prokázat. „Elektronickou aukci jsme například využili na výběrové řízení na zhotovitele územního plánu. Rozdíl mezi cenou, která byla nabídnuta obálkovou metodou, a tou, kterou jsme vysoutěžili elektronickou aukcí, byla zhruba čtvrt milionu korun," vysvětlil Martin Třeštík. „Jednoznačně se elektronická aukce osvědčuje," dodal.



Milevští zvažovali, zda si software nutný k uskutečňování e-aukcí koupit, nebo si ho i nadále pronajímat. „Došli jsme k závěru, a to i rada schválila, že budeme pokračovat v pronájmu. Je to výhodnější," řekl místostarosta.



Za pronájem město zaplatí přibližně sto deset tisíc korun ročně. Radní města na posledním jednání schválili prodloužení smlouvy o rok.

Město Milevsko využilo elektronickou aukci také na soutěž, kdy hledalo dodavatele na opravu vozovky v Sokolovské ulici. „To je městská akce, ale aukci využívaly i naše organizace. Dům kultury takto soutěžil výměnu oken," dodal Martin Třeštík.



Město má představu, že systém bude používat od určité výše na všechny zakázky. „Samozřejmě s výjimkou těch, kde by byl takovýto postup obtížný. Takové případy také jsou. Někdy musíme posuzovat více kritérii než jenom cenu," dodal milevský místostarosta Martin Třeštík. E-aukci využívá i město Písek a například loni si pomocí ní koupil nové auto.



Elektronická aukce má poměrně jednoduchá pravidla. „Je určen časový limit e–aukce. V případě nákupu vozidla to bylo třicet minut, ve kterém firmy mohou podhazovat. Dále se určí minimální cena, o kterou mohou zájemci snižovat svoje nabídky, ta v případě vozidla činila tři tisíce korun. V případě podhození nabídky se časový limit prodlužuje, v případě této aukce to bylo o pět minut," popsal systém e–aukce mluvčí písecké radnice Roman Ondřich.