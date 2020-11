Pětapadesátiletá Hana Urbanová v elektrárně pracuje už 31 let od absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na pozici technologa chemických režimů. „Měla jsem štěstí na správný tým kolegů. V chemii na elektrárně působí početně poměrně malá skupina lidí, ale pro celkový provoz je naše činnost důležitá a zajímavá,“ sdělila.

PRÁCE JI STÁLE NAPLŇUJE

Hana Urbanová s kolegy se věnuje například úpravě vody pro jednotlivé systémy. „S vodou se totiž setkáváme v každém důležitém systému elektrárny, tedy i reaktoru. Díky vodě může fungovat štěpná reakce, voda je důležitá pro chlazení reaktoru, a tedy i celkovou bezpečnost elektrárny,“ upřesnila Hana Urbanová s tím, že v jednotlivých systéme má voda navíc jiné složení, jiné pH nebo jiné ionty. „A právě zajistit optimální složení je naším úkolem,“ dodala, že i po 30 letech ji práce baví.

Stále s kolegy hledá nová řešení, která s vodou umožní efektivnější nakládání, a přitom se třeba zvýší i účinnost při přenosu tepelné energie. „Práce s vodou je nekonečný příběh, který bude dlouhý provoz elektrárny neustále provázet,“ míní Hana Urbanová.

KRÁSNÁ KRAJINA

A kam by pozvala návštěvníky okolí kromě exkurze samotné? „Pokud mám doporučit hezký turistický výlet, tak je to rozhodně rozhledna vysoký Kamýk, vrchol Píseckých hor o výšce 627 metrů nad mořem nedaleko Týna nad Vltavou,“ upozornila, že rozhledna není moc známá a je tak trochu ve stínu nejvyššího vrcholu Blanského lesa Kleti o výšce 1083 metrů. „Rozhled z Kamýku do kraje však mnohé překvapí,“ láká Hana Urbanová.

Ročně společnost ČEZ na jihu Čech uvolňuje desítky milión korun, necelá polovina peněz končí v obecních rozpočtech. Obce mohou zateplovat budovy, stavět sportoviště a dětská hřiště nebo vybavovat své školy moderními výukovými pomůckami. Díky daním a podpoře elektrárny obyvatelé obce Temelín například neplatí za svoz odpadu, nově narozeným občánkům obec věnuje deset tisíc korun nebo rodiče neplatí za stravování svých dětí ve školce a škole.

POMÁHÁ I BĚHEM KORONAVIROVÉ KRIZE

1300 datových SIM karet v hodnotě přes milion korun v závěru října od společnosti ČEZ převzali současní i budoucí představitelé Jihočeské kraje. „Okamžitě začali s jejich distribucí těm studentům, kteří nemají dostatečné připojení k internetu. To je přitom naprosto nezbytné pro distanční výuku nařízenou v rámci ochranných opatření proti šíření koronaviru. Tento typ systémové pomoci znevýhodněným studentům je zatím v České republice ojedinělý,“ upozornil tiskový mluvčí JETE Marek Sviták.

Nadace ČEZ podle něj i na jaře během první vlny pandemie prostřednictvím elektrárny podpořila padesát projektů za téměř dva miliony korun zaměřených na ochranu zranitelných skupin obyvatel. Částkami od 5 do 50 tisíc korun přispěla například nemocnicím a domovům pro seniory, nebo dobrovolným hasičům na nákup ochranných prostředků, dezinfekce a rozvoj jídla. „Srovnatelné částky na tento účel vynaložila i v dalších regionech České republiky,“ dodal.

ROZSVÍTÍ STROMKY

Třetím rokem po sobě bude společnost ČEZ přispívat na rozsvícení vánočních stromků po celé zemi. Letos ale pravděpodobně proběhne bez veřejnosti. „Její účast se bude odvíjet od platných vládních proticovidových opatření. Na jihu Čech se bude týkat třicítky měst a obcí z okolí elektrárny Temelín. Většina z nich vánoční stromky rozsvítí o posledním listopadovém víkendu, na který připadá první adventní neděle,“ zmínil Sviták.

STÁČÍ I MED

V zámeckém parku, který je součástí temelínského infocentra a své ano si zde řeklo více jak 120 párů, se už dva roky chovají také včely. „Pět úlů tam má na starosti jeden ze zaměstnanců, pro kterého je včelařství velikým koníčkem,“ vysvětlil Marek Sviták. Během první včelařské sezóny se mu podařilo stočit 150 kilogramů medu, a to ve třech várkách.

Od té doby točí medomet pravidelně každý rok. „Koupit ho však nelze, ČEZ ho využívá pouze jako netradiční dárek z prostředí jaderné elektrárny a současně tím chce upozornit na čistotu provozu svého největší zdroje. Med z temelínských úlů totiž prošel i radiační kontrolou,“ naznačil.

NEVIDITELNÝ EKOBLOK

V Temelíně také pracují nepřetržitě na modernizaci. „Stávající zařízení se modernizují či rovnou vyměňují tak, aby byla stále zajištěna bezpečnost a bezproblémový provoz v maximální možné míře. Energetici i průběžně zvyšují efektivitu provozu,“ sdělil Marek Sviták, že kouzlo vyšší efektivity spočívá v lepším využívání stávajících zařízení, která tak vyrábí ekologickou elektřinu.

„Výsledkem všech kontrol a modernizací je fakt, že od zahájení provozu nedošlo v elektrárně Temelín k žádné události, kterou by mezinárodní stupnice INES hodnotila jako nehodu či havárii,“ podotkl závěrem.