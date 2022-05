Důvodem jsou výkopové a stavební práce související s výměnou parovodu za horkovod. "Provoz bude sveden do dvou jízdních pruhů a motoristé jedoucí od Pražské ulice nebudou moci odbočit do sídliště Portyč,“ vysvětlila mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová s tím, že o víkendu 7. a 8. května bude ulice na nezbytně nutnou dobu průjezdná jen jednosměrně. Řidiči jedoucí od Kollárovy ulice budou muset využít objízdnou trasu, která povede ulicemi Jablonského, Třebízského a Topělecká do Pražské ulice.