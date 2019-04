Špatný zrak má 71 procent řidičů. Upozorňuje na to aktuální průzkum kampaně Slepí vrazi, který podporuje mezinárodní asociace FIA, Autoklub ČR nebo Besip. Šetření také ukázalo, že každý dvanáctý Čech by kvůli špatnému zraku neměl vůbec řídit.

U řidičů, kteří nespadají pod povinnou prohlídku po dovršení věku 65 let, není situace tak dramatická. Uvedl to českobudějovický oční lékař Zdeněk Hotový. „Lidé vidí dobře. A když mají zrakovou vadu, tak chodí k očnímu lékaři. Když potom přesáhnou věkový limit, který stanoví zákon, v některých případech píšeme na odbor dopravy hlášení, že dotyčný nesplňuje dané podmínky. A o řidičák přijde,“ popsal.

Zákon je ale podle Zdeňka Hotového mírný. „Parametry jsou hodně benevolentní. Čili po silnicích se pohybuje hodně řidičů, kteří jsou takzvaně na hraně daných limitů. A ti jsou podle mě už docela nebezpeční. Tam vidím problém,“ vysvětlil lékař.

Podle statistik Policie ČR zemřelo na jihočeských silnicích v loňském roce 59 lidí. Jednou z příčin těchto nehod by mohl být právě zhoršený zrak. Jihočeši se ale snaží o své oči pečovat„Chodím na pravidelné oční kontroly, mám sedm dioptrií a jezdím autem,“ svěřil se 73letý Stanislav Bartyzal z Českých Budějovic. I další řidič z krajského města o oči pečuje. „Chodím na pravidelné oční kontroly jednou za dva roky a mám vše v pořádku,“ řekl Petr Čutka.

O lidech, kteří mají například šedý zákal nebo jiné zdravotní problémy a mohli by způsobit dopravní nehodu, se rozpovídal i ředitel českobudějovické Profi Autoškoly ÚAMK Roman Tlapák. „Jde o plíživé choroby, jako je šedý zákal. Lidé to sami ani nezjistí, pokud nejdou k lékaři. Začnou špatně vidět. Nebo mají cukrovku, ale netrpí záchvaty, tak k lékaři nejdou. Potom se špatný zrak nebo pomalé reakce projeví na silnicích," upozornil ředitel autoškoly s tím, že za rizikovou skupinu řidičů považuje mladé lidi od 18 do 29 let a pak řidiče starší 65 let.