Koncem ledna byl jasan vyřazen z evidence památných stromů.

Jasan v Komenského ulici v Písku. | Foto: MÚ Písek

Jasan ztepilý v Komenského ulici je nebezpečný a musí být pokácen. Potvrdil to odbor životního prostředí MÚ Písek při kontrole památných stromů a následně i dendrolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. „Zdravotní stav, vitalita a stabilita jasanu byly vyhodnoceny jako silně narušené. Proto nám bylo doporučeno jeho vyřazení z evidence památných stromů,“ uvedl Ondřej Kofroň, koordinátor městské zeleně z odboru životního prostředí MÚ Písek. Koncem ledna byl zhruba dvě stě let starý jasan z evidence vymazán a ve čtvrtek 6. února by měl jítk zemi. Pokácí ho pracovníci Městských služeb Písek.