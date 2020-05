Radní města Písku v pondělí 18. května schválili návrh zadání veřejné zakázky na vybudování dvou retenčních nádrží v povodí Jehnědského potoka v osadě Mlaka u Kluk. Na stavbu vodních děl zároveň Písek žádá dotaci z Ministerstva zemědělství. První pokus o získání peněz nevyšel.

Kluky. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Tento záměr, který má pomáhat se zadržováním vody v krajině a bojovat tak se suchem, provází od začátku nesouhlas několika místních obyvatel. Ti dokonce podali odvolání proti rozhodnutí o stavbě. Kraj však na projektu nic problematického neshledal. „Všechny orgány, které projekt posuzovaly, se vyjádřily pozitivně,“ zmínil místostarosta Ondřej Veselý. Jedná se mimo jiné i o Agenturu ochrany přírody a krajiny či odbory životního prostředí města i Jihočeského kraje. „Protestujících je několik, ale o to víc jsou slyšet. Doufám, že až to bude hotové, uvidí, že to není nic hrozného,“ doplnil místostarosta.