Natáčel jste dvě epizody ze třináctidílné krimisérie Místo zločinu České Budějovice. Ty jste si vybral?

Byl jsem na začátku tohoto projektu už u Místa zločinu Plzeň i Ostrava. Domluvil jsem se s autorem námětu producentem Martinem Froydou, který je hlavní osobou tvorby těchto příběhů, že bych natáčel dva zámecké díly. Zámek Blatná je legendou mezi filmaři, točila se tam třeba Bílá paní a Šíleně smutná princezna. Je krásný. Totéž v druhém případě, kde se děj odehrává v Alšově galerii vedle zámku Hluboká nad Vltavou. Tam to mám moc rád. Mám k tomu místu osobní vztah, rád tam jezdím a vážou se k němu hezké vzpomínky.

Co vás nejvíc lákalo na předloze ke Knize hříchů, kdy dojde k vraždě režiséra při natáčení?

U té Blatné hrálo obrovskou roli, že jsem si vždycky přál natočit film o filmu. Vražda při natáčení vánoční pohádky mně přišla jako taková radost. On ten díl je trošku i komediální, v jistém smyslu. Nechci nic prozrazovat k samotnému příběhu, ale v některých detailech jsem se snažil děj odlehčit, brát to s nadsázkou. Účinkuje v něm řada členů štábu, kteří skutečně natáčí, je tam hodně narážek na filmařské profese, mapuje vztahy na place s dávkou sebeironie. To mě velice lákalo už od začátku, ačkoliv v jádru je to poměrně tragický příběh jednoho našeho kolegy, kterého jsme znali. Ve skutečnosti šlo o vydírání jednoho člena štábu druhým. Zavražděného jsem shodou okolností skutečně znal. Jde o dvacet let starý případ, který se stal volnou inspirací.

A Oběšenec, který se odehrává v Alšově galerii na Hluboké?

Sám znám to prostředí galeristů a kurátorů, znám to i na Hluboké, takže to byla další jasná volba a dohoda s Martinem Froydou. Výhoda obou lokalit byla, že vše vypadá výpravnější a efektnější. Když máte tak nádherné objekty, jako je vodní zámek, nebo Alšova galerie, je to skoro velkofilm. Navíc se mi od začátku líbily oba tyto scénáře, protože v předloze je vždy víc podezřelých. Kdo se většinou nabízí jako vrah, tak jím není. Motiv mají všichni v okolí. To je klasika, kterou uzákonila Agatha Christie. Ten model se stále používá a má velkou výhodu, že vzniká řada zajímavých charakterů.

Máte rád detektivní žánr? Jak se vám točí?

Hrozně rád to točím, neberu to úplně vážně, obdivuji se takovým těm náladotvorným detektivkám. Považuji detektivku za divácky zábavný žánr. Vyhovuje mi, když jde o typ britské kriminálky s nadhledem. Detektivek je nadprodukce i ve světě. Konkurovat třeba té severské jde jen těžko. Natočil jsem dost napínavý a temný seriál Rédl nebo film Nevinnost, ale v případě lokálních detektivek jsem radši, když se do děje dá vpašovat nadhled. Žánrově je to něco jako Hercule Poirot. Je to pro mě televizní zábava. Prostírám tím na stůl lidem různé lahůdky. Někomu se líbí, kdy je to trošku bizarní, někomu ne. Chci divákům nabídnout bonus, ne jen aby se těšili na to, kdo bude vrah.

Jak se vám pracovalo s hlavními hrdiny? Už jste s nimi měl zkušenost?

S Judit Pecháček a Leošem Nohou jsem nikdy předtím netočil. Ale s Davidem Novotným jsme pracovali na celé řadě věcí, s Filipem Březinou jsem měl zkušenost už z trilogie Zahradnictví. Většinu z nich jsem tedy znal, Judit i Leoš byli také skvělí. To hlavní obsazení měli producent a hlavní režisér Jiří Chlumský opět sestavené perfektně. Je to skutečně první liga. Ještě stojí za zmínku výborný Martin Myšička.

Kdo vybíral obsazení u vašich dvou dílů z hlediska záporných rolí?

Role hlavních pachatelů v jednotlivých dílech jsem si obsazoval sám. Mohl jsem si je vybrat.

Vymyslel jste postavám nějaké specifické vlastnosti?

Dovolil jsem si v Oběšenci, když jsme zjistili, že z jedné dekorace, domu kurátora, nelze odstěhovat klavír. Zjistil jsem, že Judit nemá vystudované herectví, ale je to koncertní klavíristka. Tak jsme si dovolili takový fór, že tam jako policajtka hraje na klavír. Líbí se mi, jak to herci hrají, ale občas rád zakombinuji nějaký úkrok stranou. Když se pátrá po nějakém zločinu, ale nakonec se zjistí, že jde o něco úplně jiného. Rád si užívám postavu, vyšetřování. Rozuzlení není až tak důležité a většinou to bývá neskutečná volovina. Není důležité, kdo bude vrah, ale divák to nesmí prokouknout dopředu. Nebo když to trochu tuší, tak se musí alespoň bavit tím, že policisté jdou jinou cestou. Člověk by si měl umět užít třeba i vztahy mezi detektivy nebo nějaké postupy, které neznal.

Jak dlouho a kdy jste v Blatné a na Hluboké točili?

Blatná byla specifická v jedné věci. Protože je dál od Budějovic než Hluboká, vyšetřovatelé si tam museli zřídit provizorní kancelář. Vyšetřuje se to během jednoho dne a oni se vlastně na zámek přesunou. Do tohoto dílu jsme nedávali průběžné motivy a příběh hlavního hrdiny, detektiva Karla. Natáčeli jsme každý díl asi sedm nebo osm dní, většinu v lokacích, některé části jsme dotáčeli v zařízených objektech u Prahy. Natáčelo se v předjaří, myslím, že to byl přelom března a dubna.

Vzpomenete si na nějakou veselou historku?

Scénář na Blatnou byl psán už konkrétně na tento zámek. Předem jsme počítali s natáčením s dančím stádem. To je typické pro místní zámecký park. Jenomže my jsme zjistili, že daňci jsou plaší. Při natáčení pohádky s tím ale počítaly scény. Jenže daňci vždy, když jsme se k nim přiblížili, prchali. Tak jsme to pak zkoušeli tak, že je rekvizitáři krmili. Když měli být součástí scény, kde měl být štáb i herci, když se konečně rekvizitářům podařilo zvířata uklidnit a všichni se drželi zpátky, aby je nevyplašili, přišel pan producent Froyda se svým psem, který mezi ně vběhnul… Daňci zase zmizeli. Takže sám odpovědný producent způsobil skoro hodinové zpoždění. Nakonec jsem to vzal do hry. Celé to začíná tím, že se režisér se štábem dohaduje, co budou dělat s těmi daňky, kteří stále nejsou ochotní vlézt do záběru. Nakonec taková sranda inspirovala nebo zpestřila úvodní scénu dílu Kniha hříchu. Ani ti blatenští pávi moc neposlouchali (smích).

Prozradíte ještě něco?

David Novotný má svého dubléra na nebezpečné scény. Ne že by to David třeba nezahrál, ale aby se třeba nezranil. Kaskadéra jsme jednou skutečně využili. Místo Davida skočí kotoul do krabic z ochozu, a to byla opravdu těžká věc. Víc už nebudu prozrazovat, protože by to pak těžko diváci ocenili.

Jan HřebejkZdroj: Archiv

Jan Hřebejk

Narodil se 27. června 1967. Filmový, televizní a divadelní režisér. Má manželku Lenku, syna Jonáše a dceru Antonii. Vystudoval Akademické gymnázium v Praze, scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Dosud získal tři České lvy za filmy Horem pádem, Musíme si pomáhat a Šakalí léta. Mezi jeho tvorbu patří oblíbené filmy jako Pelíšky, Pupendo, Kráska v nesnázích, Medvídek, U mě dobrý, Nestyda, Kawasakiho růže, Nevinnost, Svatá čtveřice, Líbánky. Režíroval řadu detektivních seriálů pro ČT - Případ pro exorcistu, Místo zločinu Plzeň i Ostrava, Pět mrtvých psů, Boží mlýny, Rédl či Živé terče.

O čem budou nejbližší díly seriálu?

7. díl - Kniha hříchů, režie Jan Hřebejk (na ČT 13. února)

Na zámku v Blatné se natáčí pohádka. Těsně před koncem natáčení je v zámeckém parku nalezen režisér, mrtvý s rozbitou hlavou. Tým kriminalistů se musí vypořádat s nejen s případem samotným, ale i s emotivním světem filmařů, který má jiná pravidla a jiné zákonitosti, než na jaké jsou racionálně uvažující policisté zvyklí. Mimo hlavní postavy jsou obsazeni Adrian Jastraban, Robert Nebřenský či Tomáš Hanák.

8. díl – Oběšenec, režie Jan Hřebejk (na ČT 20. února)

V galerii na zámku Hluboká je po slavnostním večírku uspořádaném u příležitosti zakoupení nového obrazu Emila Filly nalezen mrtvý kurátor výstavy. Visí oběšený na zábradlí schodiště. Spáchal sebevraždu, nebo mu někdo pomohl? Pikantní na celé věci je, že jedním z nejslavnějších exponátů galerie je obraz H. S. Pinkase „Modlitba za oběšence“. Kromě hlavních postav hraje Petra Hřebíčková či Marek Němec.