V prvním případě pátrá hradecká hospodářská kriminálka po neznámém pachateli, který vystupoval jménem jedné společnosti, která se zabývá obchodováním s kryptoměnou. 25. května kontaktoval poškozeného z Dačic prostřednictvím několika telefonních čísel. "Pod záminkou vyplacení zapomenutých bitcoinů prostřednictvím programu pro správu vzdálené plochy AnyDesk, který zaslal odkazem na jeho e-mail, získal přístup k internetovému bankovnictví poškozeného u bankovního ústavu. Zde sjednal úvěr ve výši 800 000 korun a následně tuto částku odeslal v několika platbách na různé účty, a to včetně 10 000 korun tvořících vlastní prostředky poškozeného. To všechno bez jeho předchozího svolení," vysvětlila policejní mluvčí Hana Bílková Millerová s tím, že v případě dopadení pachateli hrozí trest jeden rok až pět let vězení nebo peněžitý trest.

Chtěl investovat, zbyl mu jen nesplacený úvěr

Po dosud neznámém pachateli internetového podvodu pátrají i krumlovští policisti. "Muž z Českokrumlovska se rozhodl zkusit štěstí na internetu a zúročit své úspory. Zaujala ho reklama nabízející možnost investovat do obchodu na zahraničních trzích. Tím, že na nabídku reagoval a vyplnil vstupní formulář, se rozjel kolotoč telefonátů, kde dostal instrukce, co musí udělat, aby mohl investovat," přiblížila tamní policejní mluvčí Lenka Pokorná. "Byl vyzván k vložení vstupní investice. V dalším telefonátu byl požádán o veškeré údaje k platební kartě, včetně kódu ze zadní strany, a také o fotokopii občanského průkazu. Toto vše nic netušící muž domnělému bankéři poskytl."

Poté se podle pokynu podvodníka registroval na platformě Revolut a Coinbase a zároveň si do počítače nainstaloval aplikaci AnyDesk, čímž podvodníkovi umožnil vzdálený přístup do svého počítače a do svého internetového bankovnictví.

Ohniska nebezpečných nákaz zvířat jsou postrachem. Jak na ně, se učí u Lipna

"Potom již přišlo na řadu jen zděšení, neboť neznámý pachatel sjednal bez jeho vědomí a souhlasu úvěr na jeho jméno. Než stihl poškozený svůj účet zablokovat, převedl podvodník větší část peněz na několik dalších účtů. Muž přišel o více než 700 tisíc korun," dodala mluvčí.

Zároveň ale upozorňuje, že vyšetřování podvodů tohoto typu je velmi komplikované a zdlouhavé a ne vždy se podaří pachatele dopadnout. "Dle našich zkušeností ztrácejí lidé v kyberprostoru obezřetnost a nechají s sebou často manipulovat. Bohužel konec bývá většinou stejný, jsou podvodníkem obráni o vysoké finanční částky, které skončí na neznámých účtech v zahraničí," varuje Lenka Pokorná. "Nutno podotknout, že obětí internetového podvodu se může stát každý. Mějte na paměti, že internet není bezpečné místo, kde můžete vypustit svoji obezřetnost a bezmyšlenkovitě dělat co vás napadne. Naopak je zde nutné mít všechny smysly napnuté a vše si důkladně ověřovat."

Policie připomíná několik preventivních rad:

Nikomu cizímu po telefonu nesdělujte své osobní údaje.

Nezasílejte ofocené osobní doklady.

Nesdělujte nikomu tištěné informace z platební karty.

Nesdělujte kód, kterým by vzdáleně přistupoval k vašemu počítači.

Pokud je k vašemu počítači někdo z nějakého důvodu vzdáleně připojen, tak neprovádějte přihlášení do svého internetového bankovnictví.

Nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy.

Cizí osobě neautorizujte platbu.

V počítači mějte nainstalovaný antivirový program.

V internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení konkrétní platby.

Pokud se vám již něco podobného stalo nebo v budoucnu stane, věc bezprostředně oznamte na Policii ČR prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně a informujete svůj bankovní ústav.

Zálohujte si veškerou komunikaci a následně jí předložte policistům.