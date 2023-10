/ANKETA/ Máme za sebou první takzvaný "dušičkový" víkend, kdy lidé i na jihu Čech vyrážejí na hřbitovy, aby uctili památku svých blízkých, kteříkteří již navždy odešli. Poklidný svátek připadá na 2. listopadu a v kalendáři je nazýván Památka zesnulých. V kontrastu s tím si lidé u nás stále více připomínají i Halloween doprovázený dýněmi a strašidelnými maskami.

Dušičky nebo Halloween? | Foto: Deník

A jaký je rozdíl mezi těmito svátky?

Dušičky jsou křesťanský svátek, který slaví památku zemřelých. Je to doba, kdy se lidé modlí za duše zemřelých a navštěvují hřbitovy, aby zapálili svíčky a vyzdobili hroby svých blízkých. Dušičky mají poklidnou atmosféru a večerní návštěva nasvíceného hřbitova má své zvláštní kouzlo.

Halloween, který připadá na 31. října, má pak původ v keltském svátku Samhain, který slavil konec léta a začátek zimy. Název je odvozen z původního "All Hallow Even" (předvečer Všech svatých) a se slaví především v anglosaských zemích. Dnes je to spíš svátek spojený se strašidelnými kostýmy. U nás má své příznivce, ale i odpůrce, pro které je to svátek dotažený z Ameriky.

A jak to vidíte vy? Hlasovat můžete v anketě: