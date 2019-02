Písek - Nenechte si ujít další besedu s Pjérem la Šézem (psychologem, hercem, muzikantem a spisovatelem, známým z Divadla Vizita a Čtyři dohody, kde je jeho partnerem herec Jaroslav Dušek) a Jindřichem Jašíkem, jemuž byla diagnostikována schizofrenie, ale on se s tímto stigmatem nesmířil.

Beseda s Pjérem la Šézem a Jindřichem Jašíkem. | Foto: Zbyněk Konvička

Tuto "diagnozu" překonal především díky psychologickým prostředkům a od propuštění z léčebny již devět let neužívá psychofarmaka.

Napsal také knihu Cesta ze schizofrenie, na jejíž vydání proběhla úspěšná kampaň na Startovači. Setkání se koná 20. února od 18 hodin v Divadle Pod čarou.

Pokud do vyhledávače Google zadáte slovní spojení duševní nemoc, naleznete nespočet definicí i odkazů na toto téma. Naopak pokud zadáte slova duševní moc, tak naleznete buď autorské zákony nebo opět duševní nemoci. Je fascinující, kolik duševních nemocí dokážeme definovat, a přitom si seriózně nepoložit otázku, co je to duševní moc. Logicky by duševní nemoc měla být opakem duševní moci, ale prakticky tímto slovním spojením spíše označujeme abnormální chování nebo zážitky. Během našeho společného večera budeme konfrontovat duševní moc s duševní nemocí a hledat odpovědi na otázky, které z toho vyplynou.

Vstupné je 150 korun v předprodeji a 180 korun na místě. Předprodej je možný v Divadle Pod čarou nebo on-line na stránkách Centra kultury města Písku. Kapacita sálu je omezena na cca 120 míst.



Zbyněk Konvička