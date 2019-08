Od roku 2014, co se odstěhovala základní umělecká škola, je dům U Koulí prázdný. Město se ho celou dobu odmítalo vzdát, ale využití pro něj nemělo. Nyní projevil zájem o bezplatnou výpůjčku objektu dům dětí a mládeže (DDM), který by ho využíval ke své činnosti. „Nemáme problém sdílet prostory v rámci akcí a projektů s ostatními subjekty,“ uvedl v žádosti ředitel DDM Milan Malík.

Jedním ze subjektů by byla písecká Sladovna, která by měla do budoucna do domu U Koulí rozšířit své aktivity. „Sladovna potřebuje delší čas na to, aby si nastavila systém využívání domu,“ uvedl místostarosta Písku Ondřej Veselý. Radní výpůjčku schválili, jelikož údržba domu je náročná a nevyplatí se ho nechat prázdný. ZUŠka tam podle informací místostarosty platila 400 tisíc ročně za energie. Provoz bude DDM financovat ze svého.

Během výpůjčky bude město objekt rekonstruovat. Ve dvoře vzniknou dva byty, které bude moct využívat pro návštěvy či pronajímat.

Dům dětí a mládeže bude mít dům U Koulí ve výpůjčceod září letošního roku do září 2021. Následně by ho měla převzít Sladovna.