Velká část dlouhé debaty zastupitelů se točila kolem domu na Velkém náměstí, jehož prodejem má do rozpočtu města přibýt 22 milionů korun. Opoziční zastupitelé však namítali, že zatím není ani rozhodnuto, jak s domem město naloží, natož jaká by měla být jeho prodejní cena. Částku 22 milionů navrhovali z příjmové části rozpočtu vyřadit. Objekt koupil letos Písek za třicet milionů, a to kvůli průchodu z náměstí do Palackého sadů, který je jeho součástí. Místostarosta Josef Soumar ujistil, že rozhodnutí o osudu domu bude na programu zastupitelstva hned začátkem nového roku.

Rozpočet Písku na rok 2023 počítá s řadou investic a se schodkem ve výši zhruba 116 milionů korun. Příjmy by měly dosáhnout 1,071 miliardy korun, výdaje 1,188 miliardy. Na investice je vyhrazena částka 333 milionů korun.

Jak uvedl místostarosta města Josef Soumar, k největším akcím patří rekonstrukce bývalého internátu v Sovově ulici a jeho přestavba na dům pro seniory. Je na ni vyčleněno 106 milionů korun a bude pokračovat ještě i v roce 2024. Dále se počítá s rekonstrukcí části Strakonické ulice. "Připojíme se ke společnosti EG.D, která tu plánuje obnovu plynovodu a přípojek. Zrekonstruujeme vodovod, kanalizaci a opravíme povrch vozovky. Díky souběhu obou akcí omezíme obyvatele této ulice jen jednou,“ poznamenal místostarosta. Náklady na tento projekt by měly dosáhnout zhruba 40 milionů korun. Pracovat se bude v části ulice, která vede rovnoběžně se silnicí I/139 na Strakonice.

V plánu je pro příští rok také zahájení rekonstrukce bývalé knihovny na Alšově náměstí. Objekt, který se naposledy opravoval v roce 1970, zásadní úpravy potřebuje, aby bylo možné ho dále využívat. Město sem chce přestěhovat městskou policii, které stávající prostory v Komenského ulici nestačí. Na tuto akci je pro příští rok vyčleněno 40 milionů korun. Dalších zhruba deset milionů bude třeba na její dokončení v roce 2024. Většina nákladů půjde podle místostarosty na nutné stavební úpravy jako například sanaci vlhkosti, opravu krovů či výměnu střešní krytiny. „Úpravy objektu nutné pro potřeby strážníků by měly být pouze zhruba pět milionů korun,“ upřesnil Josef Soumar.

Chystá se i několik investic na největším píseckém sídlišti Portyč. „Jeho obyvatelé se mohou těšit na parkoviště pro zhruba 60 aut, které vznikne v ulici Na Pěníku, na dopravní propojení Vinařického ulice se silnicí na Topělec a nový skatepark," vyjmenoval místostarosta s tím, že skatepark vznikne na místě nevyužívaného multifunkčního hřiště. Sídliště by se tak mělo zbavit nevzhledné části.

Rozpočet zahrnuje také vybudování fotovoltaické elektrárny v areálu ZŠ J. K. Tyla, což je jeden z prvních kroků, kterými chce město odstartovat využívání alternativních zdrojů energie a budoucí energetickou soběstačnost. V plánu je také oprava chodníku v Čechově ulici nebo rekonstrukce podchodu mezi Velkým náměstím a Palackého sady. Opravena bude ulice Otakara Ševčíka, povrchy v Gregorově a Budějovické ulici. Projekčně se připravují i akce na další roky, a to například oprava ulic Erbenova a Otakara Jeremiáše či dokončení části Jeronýmovy ulice.

Více než 19 milionů korun by mělo jít do mateřských a základních škol, kde bude největší položkou rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení 13. MŠ. Dokončena by měla být i rekonstrukce mateřské školy na Fügnerově náměstí. Počítá se i s výkupy pozemků pro stezku pro chodce a cyklisty od Klášterských rybníků do Smrkovic i cyklostezku z Písku do Semic, aby bylo možné co nejdříve vytvořit atraktivní okruh.

Řadu investičních akcí bude město moci realizovat díky předpokládanému výraznému nárůstu příjmů. Ty by měly poprvé v historii města přesáhnout jednu miliardu korun. Schodek rozpočtu mají pokrýt přebytky minulých let, které ke konci loňského roku činily 576,5 milionu korun.