Dům čp. 232 je klíčovým pro dopravní napojení lokality bývalých Žižkových kasáren, resp. jejich jižní části. Ačkoli jeden ze spolumajitelů objektu svou polovinu městu dávno prodal, druhý odolával dlouhé roky a žádnou nabídnu města nepřijal. Chtěl zajistit náhradní bydlení, ale ani jedna z nabízených nemovitostí se mu nelíbila. Jeho posledním požadavkem byla částka sedmnáct milionů, kterou ale písečtí zastupitelé odmítli jako nereálnou. Loni na podzim se rozhodli, že nechají vyhotovit posudek, na základě kterého poté dají poslední nabídku na výkup domu. Pokud majitel ani toto nepřijme, přistoupí město k procesu vyvlastnění. K tomu však dojít nemuselo.

Suma, kterou město za dům dá, je vyšší oproti znaleckému posudku asi o 2,5 milionu korun, nicméně je přijatelná. „Je třeba přihlédnout k tomu, že dům potřebujeme, ale i k tomu, že vlastník zde žije celý život. Řeší se to od roku 2017 a toto považuji za úspěch," okomentoval starosta Písku Michal Čapek.

Mezi zastupiteli v tomto kroku panuje shoda. „Teď se konečně budeme moct zabývat víc i dopravním napojením lokality z komunikace I/20. Dokud dům nenabydeme do vlastnictví, nikdo nám na papír nic nedá," poznamenal místostarosta Josef Soumar.

Radní Jiří Hořánek navrhl, že by se bytové jednotky v domě mohly po odkoupení nějakou dobu pronajímat. Reálně bude podle něj město nemovitost potřebovat tak za deset let. Naopak zastupitel Josef Knot by tam co nejdříve poslal bagr, dům zboural a začal řešit zasíťování.

Město se dohodlo se stávajícím majitelem, že zde může ještě nějakou dobu zůstat, než se přestěhuje jinam. Další pronajímání ale v plánu není, vyžadovalo by to totiž nemalou rekonstrukci nemovitosti, která nemá smysl.

Písek má zpracovanou územní studii na Pražskou bránu, tedy budoucí podobu lokality bývalých Žižkových kasáren. V současné době řeší severní část, která se má dle urbanistické studie proměnit v bytovou zástavbu s marketem, školkou, parkovacím domem a spoustou zeleně. Město ji chce z velké části přenechat developerovi, což bylo dalším bodem čtvrtečního zastupitelstva, kterému se budeme věnovat v příštích dnech.