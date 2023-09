Září je spojeno nejen se zahájením nového školního roku, ale také s výběrem zájmových kroužků. Někteří naváží tam, kde v červnu skončili, ale jiní teprve hledají, co by je bavilo. Pro děti, které se zatím nerozhodly, co by chtěly dělat, nabízí Dům dětí a mládeže Písek novinku.

Dům dětí a mládeže v Písku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

"Jedná se o multikroužek," vysvětluje ředitelka DDM Jana Adam. „Děti si každý týden vyzkouší něco jiného, aby měly možnost najít činnost, která je bude bavit,“ poznamenala ke kroužku, který už je obsazený.

Mezi další letošní novinky patří například podcastové studio, kde se děti naučí dělat vlastní podcast, umělá inteligence či Canva a Procreate. Někdo možná netuší, co si pod tím představit, nicméně mezi dětmi je o tyto kroužky zájem. „Jsme hodně technologicky zaměřený dům dětí a mládeže, ale to neznamená, že by vymizely tradiční kroužky,“ zmínila ředitelka. V nabídce DDM jsou hudební, výtvarné i sportovní aktivity.

Přihlašování pro zájemce spouští DDM tradičně už 1. června a pokračuje až do konce září. Kroužky startují v říjnu. „Během prvních pár hodin jsme měli asi pět set přihlášených,“ uvedla Jana Adam k zájmu rodičů a dětí. Standardně navštěvuje písecký DDM kolem dvou tisíc dětí. V nabídce jsou kroužky pro děti od tří let do konce střední školy. Několik kroužků míří i mimo hlavní cílovou skupinu. Například aktivity pro předškolní děti jsou zcela obsazené.

Majitel chce za půlku domu v Pražské ulici 17 milionů. Písek zvažuje vyvlastnění

Co se týče cen školného, nepatrně podle Jany Adam vzrostly, ale nijak zásadně. „Máme výhodu, že náš zřizovatel je kraj, což je silná podpora,“ zmínila ředitelka, že nárůst veškerých nákladů se jim i díky tomu daří ustát.

Pestrou škálu aktivit nabízí i Tělocvičná jednota Sokol Písek. Zájem veřejnosti je velký, jak potvrzuje předseda odboru všestrannosti Martin Matura. „Máme kvalitní cvičitele a trenéry a také sportovní úspěchy v nejvyšších soutěžích ČR, ale i na mezinárodní úrovni,“ uvedl s tím, že stabilně mívají kolem 1500 členů.

TJ Sokol se skládá ze tří částí - z odboru všestrannosti, odboru sportu a vzdělavatelského odboru. V odboru všestrannosti jde především o radost z pohybu. „Více než na výkon se soustředíme na správný pohyb a všestranný rozvoj člověka,“ zmínil Martin Matura.

Písecké devadesátky připomíná výstava fotografií v Prácheňském muzeu

Cvičí se zde v několika různých zaměřeních a věkových kategoriích. Největší zájem je o cvičení pro nejmenší děti, kde obecně kapacity nestačí. V Sokole najdou svou skupinu už děti ve věku 1 do 4 roky. Naopak by odbor všestrannosti ještě přijal kluky od 14 do 18 let. „Potřebujeme rozšířit naše řady ve cvičení starších žáků a dorostu, kde pracujeme s vlastním tělem, děláme kruhové tréninky a makáme na své postavě," doplnil předseda odboru všestrannosti.

Odbor sportu provozuje deset různých sportů a vzdělavatelský odbor fotografický kroužek pro děti i dospělé.