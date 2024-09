Opravovat se bude konkrétně úsek od vjezdu ke společnosti Pikatron po vjezd do bývalých kasáren, a to včetně obou těchto vjezdů. Část ulice kvůli tomu nebude průjezdná, jak uvedla mluvčí Městských služeb Písek Lenka Gareisová. „Součástí této akce je pokládka nového živičného povrchu komunikace, zajištění odvodnění komunikace a vybudování nového mlatového pruhu pro pěší podél této komunikace," informovala s tím, že akce by měla být dokončena nejpozději 6. října letošního roku.