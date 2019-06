Písek - Myslíte si, že je škola v noci tichým místem? Po většinu roku ano, ale ne, když se v ní rozhodnou její žáci přespat. To ožívá těžkými kroky i jemným cupitáním, tajemnými zvuky, hlasy a hlásky.

Kdybyste mohli do Benešovy školy nahlédnout ve čtvrtek 13. června večer a v noci, viděli byste žáky třídy 2.C, jak za asistence a s pomocí své učitelky Růženy Vláškové a vychovatelek Kateřiny Pokorné a Radky Zapletalové zažívají noc jako z filmu Ať žijí duchové! Večer se děti vrátily do školní budovy, vybavení spacími pytli a karimatkami, jídlem na večeři, snídani a svačinu příštího dne. Nejdříve si ve velké třídě školní družiny samy připravily na zemi „vojenské ležení“ a připravily věci na spaní. S paní vychovatelkou u kytary zazpívali několik známých písniček z pohádky Ať žijí duchové a pak už je čekala velká večerní hra o opravě hradu Brtník. Čtyřčlenné skupinky vyrážely z pavilonu školní družiny do budovy 1. stupně, kde na pěti různých stanovištích plnily úkoly inspirované filmem. Ty byly ale doplněny o prvky spojené se školními znalostmi, obratností, postřehem a rychlostí.