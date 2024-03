Před dvěma lety projevil zájem o Družbu i její okolí bohatý investor, který zde chtěl vystavět novou čtvrť s bytovými domy. Jak se nedávno ukázalo, dostal se však do insolvence a z jeho plánů nejen s píseckým sídlištěm sešlo. Město mezitím na jeho podnět začalo zpracovávat změnu územního plánu celé lokality. Tu chce dokončit, což znovu otevírá debatu, co dál.

To je ve zkratce současnost. Příběh společenského centra Družba, jejímž majitelem je od 90. let Jaroslav Lískovec, začal však už hodně dávno.

Budova Družby se začala stavět počátkem 80. let jako občanská vybavenost. Měly se tu pořádat stranické konference a vzniklo zde sídlo podniku Restaurace a jídelny. Fungovala tady vývařovna, ve které se denně připravilo asi tisíc jídel, která se rozvážela po městě. Vyhlášená byla restaurace Žába podle zeleného interiéru, který designoval, stejně jako ostatní interiéry Družby, písecký podnik Hikor. Celý komplex byl konstruován hodně velkoryse i na tehdejší dobu. Výstavba stála tenkrát asi sto milionů korun, jak prozradil dnešní majitel Jaroslav Lískovec. „Celý objekt je postaven na pilotech, které jsou ukotvené hluboko v zemi. Železobetonová konstrukce je bytelná a i dnes je objekt staticky v pořádku,“ míní. Jedno patro je v podzemí, dříve se využívalo jako sklad civilní obrany.

Po revoluci šel tento objekt do dražby a ve velké privatizaci ho získala firma Iwarex. Nedařilo se jí však splácet bance úvěr, a tak ho banka nabídla v roce 1997 k prodeji. „Tehdy jsem Družbu od banky koupil. Půjčil jsem si na pořízení a zprovoznění objektu peníze a celý úvěr jsem v průběhu deseti let splatil,“ připomněl Jaroslav Lískovec, který Družbu postupně část po části zprovozňoval, až z ní byla největší diskotéka v regionu.

Nebyla to však jeho první zkušenost v oboru. Nějakou dobu provozoval také klub, kde je dnes Divadlo Pod čarou. Ještě předtím ale otevřel s kamarádem prodejnu LP desek a CD u Kamenného mostu. Tam vydělal první peníze a také se dostal do prostředí diskoték. „Jednou ke mně přijeli manželé, kteří žili v Německu a kteří tehdy zřídili první diskotéku široko daleko ve Smrkovicích. Věděli, že u mě nakupují diskžokejové. Říkali, že jim jeden vypadl a jestli bych jim nezahrál diskotéku. Byl jsem tehdy aktivní muzikant, tak jsem si řekl proč ne, sbalil si tašku cédéček a jel jsem hrát diskotéku. Tam jsem poprvé viděl, že se dá utáhnout takový provoz v činnosti. Oni mě tehdy vzali také do Německa podívat se na velkou diskotéku asi pro pět tisíc lidí. Byl jsem fascinován. Tehdy se říkalo, že co funguje v Německu, bude fungovat i u nás, tak jsem si řekl, že bych chtěl udělat něco podobného, nejlépe rockový klub,“ vzpomíná s tím, že město v té době rušilo kino Svět.

A tak Jaroslav Lískovec zažádal o pronájem, dostal ho a otevřel v Písku první rockový klub, na který bývalé kino během měsíce předělal. „Moc jsem se na provoz klubu těšil, ale hrozně mě to tenkrát zklamalo, protože ač je většina lidí slušných a chtějí se bavit, najdou se i ti horší, kteří jsou ovšem vidět více. Hned po první akci jsem si říkal, že to bude peklo, ale už jsem v tom měl svou investici a nešlo vycouvat. Představil jsem písecké veřejnosti za krátkou historii klubu asi 270 kapel, ale viděl jsem, že lidi zajímá spíš diskotéka. Dělal jsem pak jeden den diskotéky a jeden den kapely, ale vzhledem k tomu, že to bylo v centru města, bylo jasné, že to nebude mít dlouhého trvání. Docházelo k rušení nočního klidu, pro celou ulici to byla velká zátěž, a tak jsem po čase dostal od města výpověď z nájmu,“ nastínil dobu, kdy končila první éra.

Tehdy šla do prodeje od banky Družba. Jaroslav Lískovec si na ni vzal úvěr a začal ji v roce 1997 postupně zprovozňovat. Deset let byla Družba na vrcholu. Pořádaly se tady diskotéky a maturitní plesy, v ostatních prostorech fungovaly restaurace s pivnicí, kadeřnický salon či motoshop a mnoho dalšího. „Já si to ale moc neužíval, protože jsem musel splácet obrovské peníze. Dělalo tady mimo jiné velké množství lidí, které jsem musel platit. Byly to zajímavé roky. Vzhledem k tomu, kolik se sem za tu dobu přišlo pobavit lidí, tu bylo minimum incidentů. Vždycky mě mrzelo, že okolí bylo příchodem a odchodem návštěvníků zatíženo, na druhou stranu je to dům zkolaudovaný k tomuto účelu. Provozovat dvě restaurace, kuchyni, jídelnu a velké společenské centrum chtělo velké nasazení. Byl jsem vlastně pořád v práci, pořád v napětí. Aspoň že jsem měl štěstí na většinu zaměstnanců, kteří byli slušní a vzali si to za své. Vyučilo se tu spoustu lidí v oboru,“ podotkl s tím, že dnes takový prostor chybí. „Mladí jsou u telefonů, přátelí se skrz displeje a úplně se vytratilo živé setkávání,“ dodal.