Mládě čápa přivezly do Makova starostka Cehnic Helena Sosnová a Mirka Martínková /drží čápa/.

Už druhé letošní mládě čápa bílého z hnízda v Cehnicích skončilo v Záchranné stanici živočichů Makov. Bude tu muset zůstat až do příštího roku.

Další mládě čápa bílého z Cehnic přivezly do Makova starostka Cehnic Helena Sosnová a Mirka Martínková. Jak informoval vedoucí stanice Libor Šejna, čáp má špatně vyrostlá pera na pravém křídle a v přírodě by nepřežil. „Ve stanici tak musí zůstat až do příštího roku," poznamenal.