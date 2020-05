Síň, která vznikla v minulém století v bývalém kostele sv. Anny v českobudějovické Kněžské ulici vedle teologické fakulty Jihočeské univerzity, rekonstrukci nutně potřebuje. Shodlo se na tom i prakticky celé jihočeské zastupitelstvo, které na ni uvolnilo třicet milionů korun z fondu regionálního rozvoje. Zbylých pět milionů na obnovu síně má jít z rozpočtu Jihočeské filharmonie.

Síň nabízí 218 míst, jsou v ní i varhany a balkóny a naposledy prošla rekonstrukcí před téměř čtyřiceti lety. „Objekt koncertní síně byl naposledy rekonstruován v roce 1981 a vlivem intenzivního využívání je ve velmi špatném stavu. Navíc podmínky pro návštěvníky již neodpovídají současným normám a představám o poskytování kvalitní veřejné služby,“ vysvětlil investici jihočeským zastupitelům náměstek hejtmanky Pavel Hroch.

Rekonstrukce síně přitom zastupitelstvem Jihočeského kraje neprošla úplně bez debat. Martin Kuba z ODS se pustil do úvah o koncepci investic do kulturních sálů v Českých Budějovicích. A to hlavně vzhledem k tomu, že se diskutuje o výstavbě nové budovy Jihočeského divadla za dvě a půl miliardy korun a o rekonstrukci kulturního domu Slávie za stovky milionů korun. „Neumím si představit, že tu budou sály s takovými kapacitami a každý večer v nich budou sedět kulturní diváci na činohrách, baletech a filharmoniích. Máme jen nějakou kapacitu,“ řekl na jednání zastupitelstva. „Věřím, že než se zrekonstruuje Slávie a než se postaví divadlo na Mariánském náměstí, tak budeme dělat možná další rekonstrukci Jeremiášovy síně,“ reagoval na to Pavel Hroch.

Příprava rekonstrukce síně však nejde tak rychle, jak si kraj představoval. Původně měla proběhnout hlavně v létě, ale to se nepodaří, protože první výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce se nepovedlo. „Rada musela výběrové řízení zrušit z důvodů výrazného překročení předpokládaných finančních nákladů,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Antonín Krák. Nabídky přesáhly rozpočet kraje o čtyři až devět milionů korun.

Původně plánovaný termín rekonstrukce se tak nestihne a rekonstrukce zasáhne i do podzimního a zimního programu. „Bude nové výběrové řízení na zhotovitele, a pokud se vejde do daných podmínek, počítáme se zahájením zhruba v červenci a koncem na počátku příštího roku. V té době nebude samozřejmě možné koncertní prostor v kostele sv. Anny využívat pro žádnou akci, tedy ani pro promoce. Bohužel,“ řekl ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda.

„Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce a modernizace koncertního sálu. Nově bude řešena vzduchotechnika a klimatizace, boční balkon bude úplně zrušen, čelní balkon bude zredukován pouze na jednu řadu míst, strop bude osazen akustickými panely za účelem lepší akustiky, stěny budou z téhož důvodu obloženy akustickými panely, nově bude navrženo osvětlení a ozvučení prostoru. V rámci projektu se počítá s tím, že nepohodlná sedadla budou vyměněna za širší a pohodlnější,“ vysvětlila rozsah prací mluvčí Jihočeského kraje Hana Brožková.

„Naše koncerty pak částečně budeme plánovat do Metropolu, kde už určitě termíny máme zarezervované. A další pak plánujeme odehrát na dalších místech Jihočeského kraje - například v Táboře, Jindřichově Hradci nebo Písku. To vše samozřejmě na základě dohody s tamními pořadateli. Pro abonenty bychom v takovém případě vypravovali autobusy, které by je na dané místo mohly zavézt,“ řekl Otakar Svoboda závěrem k tomu, kde bude Jihočeská filharmonie po dobu rekonstrukce hrát, pokud to dovolí konec vládních restrikcí.