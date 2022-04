Inspiraci podnikatel a ochotnický herec čerpal během zahraniční cesty. „Jsem obyčejný člověk, co začal v roce 1997 podnikat. Dost jsem pracovně cestoval a při pobytu v Kanadě jsem se zamiloval do srubů,“ sdělil Jan Svoboda úvodem.

Splnil si sen

Na pozemku od babičky tak později svůj sen zhmotnil. „Původně tam rostl neudržovaný les, museli jsme ho vykácet, zavést vodu a elektriku, všechno v podstatě vybudovat od nuly,“ popsal peripetie. Stavba podle jeho slov trvala dva roky. „Specializovaná firma postavila vše od základů po stropní trámy, zbytek jsme dělali svépomocí. Tchán je truhlář, takže mi dost pomáhal,“ dodal Jan Svoboda.

V Lejčkově u Tábora vybudovali magické místo. V Gvendolíně splynete s přírodou

Původně mělo jít o rodinný rekreační objekt s občasným pronájmem. „Nakonec se to ale rozjelo tak, že máme ročně prodáno přes 280 dní a nyní se dělají rezervace už na prázdniny příštího roku,“ konstatoval.

Není kocour jako kocour

Nemovitosti nedostaly jména podle malé čtyřnohé šelmy, jak by se mohl laik domnívat. Nadšený ochotnický herec ve svých 19 letech s divadelním spolkem J. K. Tyla Kardašova Řečice hrál kocoura v botách. Od té doby mu už nikde neodpáře zvířecí přezdívku. „Říká se mi proto kocour, zdálo se nám, že to hezky zní, a tak i srub dostal tento název. A u chaty už jsme si domysleli kočku, aby to šlo do páru,“ přiblížil s tím, že původně mohla mít daleko humornější pojmenování.

V podhradí Šelmberku se nachází pohádkový mlýn. Má vodníka i rybník plný kaprů

Před čtyřmi lety srub U Kocoura, který disponuje devíti lůžky, získal dokonce ocenění v soutěži Kouzelné chaloupky 2018. „Občas tam vyrazíme na pánskou jízdu se synem a manželku Janu s dcerkou necháme doma,“ dodal.

Romantika v lese

Chata stojí hned naproti v panenské přírodě. „Dokončena byla v rekordním čase, hotovo jsme měli za 160 dní, to byla výzva,“ poznamenal s tím, že jako nová, protože ji dokončili teprve loni v září. Zajímavostí je, že v ní vše funguje na fotovoltaiku. „Jde o ostrovní záležitost, a navíc jde o absolutně soběstačný objekt,“ vysvětlil majitel. Romantiku v lese si v ní mohou užít až čtyři osoby.

Hostům se věnuje osobně, interiéry zajišťoval také sám. „U srubu si hosté mohou užít mimo jiné velkou terasu, finskou saunu a k dispozici je grill i otevřené ohniště. Na chatě je to samé, kromě sauny, kterou plánujeme dodělat příští rok včetně přírodního ochlazovacího jezírka,“ prozradil.

Veselé příhody i zajímaví lidé

V rukávu má i řadu veselých historek. „Lidé cestou bloudí, někdy jsou naštvaní, ale když lokalitu objeví, hned se jim změní nálada. Působí to tu na ně blahodárně,“ míní. „Stalo se mi, že jeden klient přiletěl letadlem a vyzvedával jsem ho na letišti v Hradci, nebo k nám jezdí i některé celebrity, pravidelným hostem je také dánský velvyslanec s rodinou,“ prozradil Jan Svoboda.

Jižní Čechy jsou plné kouzelných míst. K mání je maringotka na Šumavě

V okolí rostou houby, lze pořádat výlety do přírody, věnovat se rybaření, či cykloturistice. „Oblíbené jsou návštěvy Dačic, Slavonic, Telče, Jindřichova Hradce a Červené Lhoty, lidem doporučujeme také osvědčený lesopark s rozhlednou U Jakuba, Bizoní farmu v Rožnově nebo zoopark Na Hrádečku,“ upřesnil.

Srdce na pravém místě

Dřevostavby jsou od sebe vzdálené asi šest set metrů, a přesto zaručují každá soukromí. „O vše se starám sám, od čerpadla až po hromosvod, je to hodně časově náročné,“ dodal. Navíc myslí i na ostatní. „Podporujeme s rodinou Dětským domov ve Zvíkovském Podhradí. Vždy jsme dojatí, když asi dvaceti dětičkám můžeme udělat radost na Vánoce,“ uzavřel Jan Svoboda.