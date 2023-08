Poslední červencový víkend patřil v polské Poznani elitním závodníkům prestižní dřevorubecké soutěže STIHL TIMBERSPORTS®. Zabodoval mezi nimi také Ivan Bambuškar ze Sepekova.

Ivan Bambuškar se v Polsku umístil na nejvyšší příčce. | Foto: Jana Brabcová

V sobotu 29. července se v Polsku uskutečnil POLISH ROOKIE CUP, tedy závod juniorské kategorie s mezinárodní účastí. Ten se extrémně vydařil českému reprezentantu Ivanu Bambuškarovi ze Sepekova, který zde dosáhl nejlepšího možného výsledku. Ze závodu má skvělý pocit. „Nejel jsem tam s tím, že vyhraju. Všechno si to ale dobře sedlo a povedlo se," hodnotí s tím, že konkurence byla velká. „Polák si věřil před domácím publikem, Francouz byl také ve skvělé formě. Byl to do poslední chvíle vyrovnaný boj a na závěr se mi zadařilo," zmínil Ivan Bambuškar, v jehož kategorii se utkalo celkem osm závodníků.

Závody v Polsku jen potvrdily skvělou formu. Ivan Bambuškar, který má před sebou poslední sezonu v juniorské kategorii, během léta zaznamenal řadu úspěchů. Z mezinárodních závodů ve Francii přivezl zlato, na mistrovství světa v Rotterdamu obsadil páté místo a český turnaj se mu vydařil na bronz. Začátkem září ho čeká mistrovství ČR v Třebíči, které bude vrcholem stávající sezony.

Daří se. Ivan Bambuškar vysekal ve Francii zlato, na mistrovství světa byl pátý

V polské Poznani se neztratili ani další Češi. Neděle patřila závodu EUROPEAN TROPHY. Nejžhavějším želízkem v ohni pro nás byl aktuální vítěz CZECH TROPHY Matyáš Klíma. Ten potvrdil svoji vynikající formu a v konkurenci těch nejlepších evropských atletů, v nemilosrdném KO systému, vybojoval bronzovou medaili. Osmým místem se připojil druhý český zástupce Martin Kalina, čímž, stejně jako Matyáš, splnil nominační kritérium pro World Trophy 2024. Účast dvou českých atletů na této vrcholné sportovní akci bude obrovskou výzvou pro příští rok.