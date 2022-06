Kulaté výročí

Jak informoval Miloš Kotek z pořadatelského týmu, letos podnik „pádlujících draků a dračic“ slaví dokonce kulaté jubileum. „Dospěli jsme do desátého ročníku,“ poznamenal úvodem.

Jindřichohradečtí dragoni dobývali Svět

První ročník se uskutečnil v centru Tábora přímo na údolní nádrži Jordán v roce 2011. „Potom jsme se přesunuli na Knížecí rybník, protože Jordán byl vypuštěn, tady se to lidem tolik líbilo, že už jsme tu zůstali,“ uvedl zajímavost Kotek.

Na místě mají podle jeho slov týmy i pořadatelé dostatečné zázemí a přihlížející perfektní výhled. „Letos závody pořádáme po dvouleté pauze, tak je i pěkná účast,“ pochvaloval si.

Jednadvacet statečných

Dát dohromady osmnáctičlennou posádku s kormidelníkem a bubeníkem prý není žádná sranda. „Jednadvacet družstev proto považuji za pěkné číslo, stop stav byl čtyřiadvacet,“ vyčíslil Kotek.

OBRAZEM: Dračí lodě na Lipně odstartovaly letošní letní sezónu

Většinou mívají chladnější počasí. „Na desátý ročník nám přálo i počasí, ale týmy jsou zvyklé závodit i v horším počasí,“ podotkl. Kromě vítězů na čas ve dvou rozjezdech každoročně vyhlašují také samostatné kategorie - nejhezčí tým, či ženskou posádku.

Na startovní listině roku 2022 byla družstva: Zárybka, Čelkovická potápka, Young on the board, Envi-pur, Morký banditi, BESTie, Radějňáci, Spolek nez/vrhlíků – Pořín, TJ Lužnice Tábor s kamarády, 19 výjimečných ze Slap, Horské pumy, Bohemia chips tým, Rychlý mrkve, Cogebi team, Nesmělé fitness-bikerky Nuzbely, Měšice, Gaussovy křivky, Piráti, Turovecký Titanic, Loď přátel Radka Pražáka a Draci VS Tábor.



Pořadatelem akce je Tělovýchovná jednotka Vodní stavby (TJ VS) Tábor oddíl kanoistiky společně s městem Tábor.



Pořadí v cíli:

1. Loď přátel Radka Pražáka

2. TJ Lužnice Tábor s kamarády

3. Radejňáci

