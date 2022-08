Dráchovská traktoriáda přilákala stovky diváků

VÝSLEDKY

Jízda pralesem:

1. Jiří Kozel (1:38 min.)

2. Vít Hartl

3. Petr Kužel

4. Pavel Podhradský

5. Josef Havlíček

6. Miloš Bauer



Couvání s válcem:

1. František Slípka (57:15 vteřin)

2. Stanislav Kubát

3. Jiří Kozel

4. Pavel Podhradský

5. Vít Hartl

6. Petr Kužel



Házení pneumatikou:

Ženy

1. Marcela Gondeková

Do 14 let

1. Anna Havlíčková

2. Laura Veis

3. Laura Švejcarová



Muži

1. Petr Petřík

2. Jan Vavera

3. Miloš Bauer

Do 14 let

1. Kryštof Kalina

2. Sebastian Soukup

3. David Švejcar

Novinkou pro letošní rok se stala nová trasa. „Jízdu pralesem jsme vytyčili dále od silnice, protože v původní trati nám zůstalo množství vody. Je více atraktivní díky množství zatáček a zajíždění dovnitř, přihlížející se mohli více rozprostřít a najít lepší výhled,“ vysvětlila.

Pro diváky byla připravena soutěž v házení pneumatikou, děti házely menší, dospělí potom větší. „Vzhledem k počasí se bohužel neuskutečnil slalom na čas a pro diváky zatloukání hřebíků, snad nám počasí bude přát více příští rok,“ doufá Ivana Průchová.

Příchozí se mimo to mohli nechat díky ochotným majitelům svézt na vybrané zemědělské technice, s radostí toho využívaly hlavně děti. Pro ně dobrovolní hasiči přichystali také dětský koutek, skákací hrad a malování na obličej. Celé odpoledne hrála také živá hudba v podání Blaťácké pětky, na ohni se peklo prase, pivo i limonáda tekly proudem a panovala i přes déšť dobrá nálada.

Další traktoriáda pro stroje domácí i tovární výroby se uskuteční v sobotu 10. září od 11 hodin v Přehořově u Soběslavi. Na její 2. ročník zvou dobrovolní hasiči. Na akci je taktéž zajištěno občerstvení a bohatý program jako spanilá jízda, jízda zručnosti a terénem. Sraz je na návsi a vstupné je dobrovolné.

V Dráchově se závodilo v couvání i v jízdě pralesem