Jak doplnil místostarosta Josef Soumar, agentura též žádala o poskytnutí prostor od čtvrtka 6. do pondělí 10. června, což je moc dlouho. „Bude muset stačit od 7. do 9. června. Mají i ve smlouvě, že musí skončit v neděli odpoledne," podotkl.

Městskou slavnost Dotkni se Písku bude příští rok organizovat pražská společnost

Společnost ArtProm se sídlem v Praze vyhrála výběrové řízení na pořadatele městské slavnosti poté, co rada na základě návrhu svého člena Robina Mikušiaka rozhodla, že to letos zkusí formou zadání soukromému subjektu. Společnost dostane od města na uspořádání slavnosti 2,5 milionu korun bez DPH. Má za to zajistit třídenní akci pro zhruba 20 tisíc návštěvníků v termínu od pátku 7. do neděle 9. června.

A na co se tedy mohou návštěvníci letos těšit? Podle organizátorů nebude městská slavnost postavena na známých interpretech, ale především o kvalitním trávení volného času ve městě. Budou připravené koncerty, workshopy, kreativní dílny, divadla či designové trhy. „Zaměříme se hodně na rodiny s dětmi nebo divadelní program. Máme nápady na nové věci, ale v kostce zůstane koncepce slavností tak, jak jsou lidé zvyklí," nastínil hlavní produkční a dramaturg Matěj Halaš ze společnosti ArtProm.

Slavnosti města budou mít příští rok nového pořadatele. Písek vypíše soutěž

Pořadatelé chtějí přistoupit jinak například i k historickému programu. „Komunikujeme v tomto směru s Prácheňským muzeem a budeme program postupně odkrývat," poznamenal produkční s tím, že spolu s muzeem se víc zapojí například i Sladovna. Hlavní program se odehraje na pódiích na Velkém náměstí a v Palackého sadech, ale využité budou například i dvorky kolem centra města, okolí řeky nebo Heydukova ulice, která bude patřit MINT marketu.

Co se týče hlavních vystupujících, které zatím organizátoři prozradili, dorazí Kateřina Marie Tichá, kapela Vypsaná fiXa, Ivan Mládek Banjo Band, Marie Rottrová, Lenka Dusilová, Michal Prokop a Framus Five nebo Thom Artway.

Vstupné na městskou slavnost bude zdarma. Součástí programu nebude dle rozhodnutí města ohňostroj ani pouť na Výstavišti.