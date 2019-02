Radní města na posledním jednání schválili přijetí první části dotace ve výši přes 550 tisíc korun.

Peníze škola použije na poloviční úvazek školní asistentky, která tu začala pracovat v únoru a bude zde až do ledna roku 2019. Dále na poloviční úvazek asistentky pro školku, a to od letošního září do prosince roku 2018. V projektu je také zahrnuto například doučování žáků a různé semináře pro pedagogy.

„Jedna učitelka z mateřské školy půjde například na kurz Prevence logopedických vad a bude pak vykonávat funkci logopedické asistentky,“ upřesnila ředitelka ZŠ a MŠ Jitka Šebková. O tom, že logopedických vad u dětí přibývá, se tu přesvědčili u posledního zápisu do první třídy. V současné době už mají ve školce dvě logopedické asistentky z pěti učitelek.