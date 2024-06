Ohromná stavba, která významně zrychlí cestu z Písku do Prahy, má před sebou závěrečné měsíce. Do konce roku má být hotová, jak potvrdil generální ředitel Via Salis Christian Biegert. „Ze zkušenosti vím, že na každé stavbě jsou tyhle závěrečné měsíce velmi náročné. Jsem však přesvědčen, že projekt Via Salis běží podle plánu, a to jak finančního, tak stavebního," poznamenal. V roce 2025 už tak má dálnice naplno sloužit dopravě mezi Pískem a Prahou. Následujících 25 let ji bude provozovat a udržovat společnost Via Salis Operations.

Na dostavbě dálnice pracuje v sezoně kolem tisícovky lidí. Ke konci února jich bylo 593 oproti 325 v lednu. V březnu již na D4 pracovalo téměř 1000 lidí. Největší "pohyb" zde byl v září 2023, kdy tu najednou pracovalo přes 1400 zaměstnanců. Počet stavebních strojů rostl od 130 v lednu přes 332 v únoru až na 433 v březnu. Tyto počty se dále průběžně zvyšují a budou kulminovat v letních měsících, nastiňuje Via Salis.

Na novém úseku D4 bude osm radarů i váha pro kamiony. Pokuty musí vybírat Písek

Se začátkem stavební sezony se začaly budovat středové kanalizace, instalovat příkopové žlabovky a běží všechny činnosti související s důkladným odvodněním celé komunikace. Budují se také retenční nádrže a instalují se rovněž bezpečnostní prvky – středová a krajní svodidla.