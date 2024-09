Svatováclavské hřiště čeká kompletní obnova venkovního prostoru včetně výměny povrchů a změny uspořádání a posunutí kruhového objezdu, měnit se bude též veškerá elektroinstalace, díky čemuž bude například možné ovládat semafory z mobilu a podobně. Dodavatele na rekonstrukci, kterou město vysoutěžilo za 10,5 milionu korun, schválili radní na svém čtvrtečním jednání.

V areálu přibydou také nové herní prvky, vznikne zde mimo jiné i nové dětské hřiště. S pracemi se podle starosty Michala Čapka začne na konci sezony, pravděpodobně během října. „Práce budou pokračovat, dokud to počasí dovolí. Přes zimu se přeruší a znovu se začne na jaře tak, aby na začátku příští sezony mohlo být hřiště opět otevřeno," uvedl starosta.

Kromě samotného venkovního hřiště rekonstruuje město také přilehlou budovu. Hotová je učebna v patře, kde už chybí pouze nainstalovat nábytek a bude moct sloužit dětem k výuce dopravní výchovy.

Během podzimu by se mělo také rozhodnout, co s přízemím budovy. „Chtěli bychom ho pronajímat. Už se nám ozývají zájemci, z nichž někteří jsou dokonce ochotní prostory upravit na své náklady. Musíme tedy transparentním způsobem rozhodnout, co s tím dál," nastínil Michal Čapek s tím, že další postup by se měl vyřešit ještě během září či října.