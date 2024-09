Dětské dopravní hřiště u Václava v Písku bude až do konce října částečně volně přístupné. Když se nebudou půjčovat motokáry, mohou zde děti jezdit na kolech, odrážedlech či koloběžkách.

Děti zde budou moci jezdit na svých dopravních prostředcích v době, kdy se tu nebude konat školní výuka a půjčovat šlapací motokáry, jak informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. „Areál bude v té době bez obsluhy a dozoru, pohyb po dopravním hřišti tak bude na vlastní zodpovědnost návštěvníků," informovala a doplnila, že hřiště se bude uzavírat vždy před setměním. Odemykat se bude ráno.

Výuka na dětském dopravním hřišti probíhá ve všední dny obvykle dopoledne. „Přehled o využití hřiště v jednotlivých dnech je zveřejněn na webu Městských služeb Písek," poznamenala Petra Měšťanová s tím, že šlapací motokáry se půjčují vždy v pondělí, středu a pátek od 16:00 do 19:00 a v neděli od 10:00 do 12:00 a od 16:00 do 19:00. Mimo tyto časy bude areál odemčen a zájemci jej budou moci volně využívat.