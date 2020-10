Ještě do konce letošního roku by měla komunikace projít úpravami. Změní se parkování a na konci ulice vznikne obratiště.

Doprava v Šobrově ulici v Písku bude bezpečnější. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Komunikace před základními školami v Šobrově ulici bude bezpečnější. Ještě do konce letošního roku by se zde měly udělat stavební úpravy, které zajistí zpomalení dopravy a změnu režimu parkování vozidel před školou. „Když ráno vozí rodiče děti do školy, situace je nepřehledná. Několik let se hledalo řešení, které by pomohlo zvýšit bezpečnost dětí, které musí přecházet silnici. To se nakonec podařilo a pokud to povětrnostní podmínky dovolí, bude ten problematický úsek ještě do konce roku upraven,“ uvedla starostka Písku Eva Vanžurová.