Rekonstrukci objektu, ve kterém vznikne pobytové zařízení pro seniory, bude dělat firma STRABAG. Předložila nejvýhodnější nabídku. Stavební práce budou podle místostarosty Písku Petra Hladíka trvat 22 měsíců. "Kromě přestavby interiérů se počítá také například s vybudováním přístavby pro kuchyni,“ zmínil místostarosta s tím, že nový seniorský dům bude mít kapacitu 57 míst v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Část budovy se od března využívá jako dočasná ubytovna pro uprchlíky z Ukrajiny. Ti se však během následujících dnů vystěhují. „V Sovově ulici jsme měli průběžně ubytováno zhruba 75 lidí, kteří před válkou uprchli do České republiky. Maximální počet ubytovaných v jeden moment byl však 50. Od konce dubna pracujeme na uvolnění objektu a v průběhu tohoto týdne budou všichni obyvatelé provizorní ubytovny v Sovově ulici přestěhováni do bytů, a to městských i soukromých, nebo do městských ubytoven,“ poznamenal Petr Hladík. Jak doplnil, v příštím týdnu bude objekt vyklizen a předán k rekonstrukci.

Práce na pískových sochách finišuje. Podívejte se. V pátek je vernisáž

Město má vybrané také dodavatele nábytku a zdravotnického zařízení. Nábytek nakoupí za 7 milionů korun bez daně od firmy KANONA, zdravotnické zařízení dodá společnost Hoyer Praha za téměř šest milionů korun. Celkové náklady na vybudování a vybavení domu pro seniory dosáhnou zhruba 200 milionů bez DPH. Finanční limit na tuto akci byl stanoven na 215 milionů. Písek se podle informací mluvčí radnice Petry Měšťanové snaží získat peníze na rekonstrukci objektu i z jiných zdrojů. "Město má již přislíbenou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 58,5 milionu korun a je také schválena dotace ve výši 20 milionů korun z Krajského investičního fondu," informovala mluvčí.

Součástí stavebních prací bude kromě rekonstrukce také nástavba, změna střechy na rovnou a vybudování přístavby kuchyně, kde bude možné připravovat až tisíc jídel pro seniory v domově i ve městě. V plánu jsou také terénní úpravy, vybudování parkoviště, chodníků, rekreační zahrady a sadových úprav okolo objektu. Pro klienty jsou kromě pokojů naprojektovány v každém patře pobytové prostory pro různé aktivizační činnosti. V přízemí by měl být společenský sál pro přednášky, koncerty nebo větší akce. Vznikne tu také recepce a potřebné zázemí pro zaměstnance.